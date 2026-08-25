رەسەي مۇنايى باتىس قازاقستاندا وڭدەلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - رەسەي مۇنايى باتىس قازاقستاندا ورنالاسقان شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىندا وڭدەلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە ەرلان اقكەنجەنوۆ ايتتى.
- باتىس قازاقستاندا ءبىر كىشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى بار. ونىڭ اتى - «كوندەنسات». قاتەلەسپەسەم، 50 پايىزى رەسەيلىك كومپانياعا تيەسىلى. ءبىز رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنەن وسى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن رەسەي مۇنايىمەن جۇكتەۋ تۋرالى رەسمي تۇردە حات الدىق. مەن ەشقانداي كەدەرگىنى كورىپ تۇرعانىم جوق. ويتكەنى، وندا وندىرىلەتىن بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ 30 پايىزى قازاقستاندا قالادى، قالعانى رەسەي فەدەراتسياسىنا بارادى. وسىنداي كەلىسىمگە كەلدىك. مەنىڭ تۇسىنگەنىمشە، ەشقانداي سانكسيالار جوق. ويتكەنى ول كومپانيا ازىرشە سانكسيا تىزىمىنە ەنبەگەن، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
بۇعان دەيىن ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى سالىناتىن وڭىرلەر زەرتتەلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.