رەسپوندەنتتەردىڭ 78 پايىزى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى قولدايدى - ساۋالناما
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى جاندوس شايماردانوۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا اتا زاڭعا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەردى حالىقتىڭ قالاي قابىلداپ جاتقانى تۋرالى پايىمىن ايتتى.
- جاقىندا «قوعامدىق پىكىر» ينستيتۋتى وتكىزگەن ساۋالنامانىڭ ناتيجەسىن جاريالاعان ەدى. وسى زەرتتەۋدىڭ ناتيجەسىنە سايكەس، رەسپوندەنتتەردىڭ 79 پايىزى جۇرگىزىلىپ جاتقان كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ۋاقتىلى دەپ سانايدى. سونىمەن قاتار، ازاماتتاردىڭ ەداۋىر بولىگى كونستيتۋتسياداعى وزگەرىستەردى جەكە ءال-اۋقاتىنىڭ ارتۋىمەن، ءومىر ساپاسىنىڭ جاقسارۋىمەن تىكەلەي بايلانىستىرادى، - دەدى ول.
ونىڭ دەرەگىنشە، رەسپوندەنتتەردىڭ 65 پايىزى ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر ولاردىڭ ومىرىنە وڭ اسەر ەتەدى دەپ سەنەدى.
- ناتيجەسىندە ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ باسىم كوپشىلىگى، ياعني، رەسپوندەنتتەردىڭ 78 پايىزى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى قولدايتىنىن ءبىلدىردى. قوعامدىق پىكىردى زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، كونستيتۋتسيالىق رەفورما - ازاماتتاردىڭ كەڭىنەن تالقىلاۋعا قاتىسۋىنا جانە قوعامدىق قولداۋعا سۇيەنەدى، - دەدى ينستيتۋت باسشىسى.
ايتا كەتۋ كەرەك، وتكەن اپتا اياعىندا جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسى تۋرالى نورما 9-باپتا ورنالاسقان. ول جەردە مەملەكەتتىك ءتىل - قازاق ءتىلى ەكەنى، ال مەملەكەتتىك مەكەمەلەر مەن ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ۇيىمدارىندا ورىس ءتىلى مەملەكەتتىك تىلمەن قاتار قولدانىلاتىنى ايتىلعان.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي