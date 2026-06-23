پرەمەر-مينيستر بەكتەنوۆ قىتاي بيزنەس وكىلدەرىمەن ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى پىسىقتادى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى «جازعى داۆوس» دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمىنىڭ 17- جىل سايىنعى كەزدەسۋى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ونەركاسىپ پەن تسيفرلاندىرۋ سالاسىندا جەتەكشى ورىندارعا يە قىتايلىق ءىرى كومپانيالاردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ولاردىڭ ىشىندە، Yulin Irrigation باس ديرەكتورى شي يۋبو، Xiamen Wanli Stone ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى حۋ جينپەي،
SuperX AI Technology Limited ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ءارى CEO حۋاڭ چەنحۋن، Jinyi Holding Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى جيڭ پەن، Guangzhou Automobile Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى فەن شينيا، CATL كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى شەن يۋيسيۋن، CISDI Engineering ۆيتسە-پرەزيدەنتى يۋن ليۋ بار.
قازاقستان ءۇشىن باسىم سالالاردا - ا ءو ك، ونەركاسىپ، كومىر حيمياسى، اۆتوموبيل جاساۋ جانە داتا-ورتالىقتار قۇرۋدا جاڭا شەتەلدىك جوبالاردى ىسكە قوسۋ پەرسپەكتيۆالارىنا نازار اۋدارىلدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قويعان مىندەتتەر شەڭبەرىندە شەتەل ينۆەستيتسيالارىن تارتۋ، وندىرىستەردى لوكاليزاتسيالاۋ جانە تەحنولوگيالار ترانسفەرتىنىڭ مۇمكىندىكتەرى قارالدى.
- Yulin Irrigation كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى شي يۋبومەن كەزدەسۋدە قازاقستاندا زاماناۋي يرريگاسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى، ونىڭ ىشىندە قىزىلوردا وبلىسىندا يرريگاسيالىق جابدىقتاردى قۇراستىرۋ جوباسى دا بار. سۋ رەسۋرستارىن ۇتىمدى پايدالانۋ جانە يرريگاتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ - قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. ەلىمىز زاماناۋي سۋارۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ ارقىلى اگرارلىق سەكتوردىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇددەلى. Yulin Irrigation - قازىرگى زامانعى سۋارۋ جۇيەلەرىن ازىرلەۋگە، وندىرۋگە، ەنگىزۋگە جانە سەرۆيستىك قولداۋعا ماماندانعان ق ح ر - داعى يرريگاسيالىق جابدىقتاردى جەتەكشى وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
Xiamen Wanli Stone ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى حۋ جينپەيمەن كومىر حيمياسى، مەتاللۋرگيا جانە مينەرالدى شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋدەگى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارى قاراستىرىلدى. جوبادا كومىردى جارتىلاي كوكس، سۋتەگى جانە جوعارى ساپالى مۇناي ونىمدەرىنە اينالدىراتىن، سونداي-اق موليبدەن، گەرماني جانە رەني سياقتى سيرەك مەتالداردى تەرەڭ وڭدەيتىن قوسىلعان قۇنى جوعارى «كومىر- ەلەكتر ەنەرگياسى- حيميا- مەتاللۋرگيا» ينتەگراسيالانعان تىزبەگىن قۇرۋ كوزدەلگەن.
SuperX AI Technology Limited ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ءارى CEO حۋاڭ چەنحۋنمەن قازاقستاندا زاماناۋي دەرەكتەر ورتالىقتارىن قۇرۋ جوسپارى تالقىلاندى.
— كومپانيا ج ي- ينفراقۇرىلىمدارعا جانە جوعارى تىعىزدىقتاعى دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنا ارنالعان شەشىمدەردى دامىتۋمەن اينالىسادى ءارى قازاقستاندا 2026-2029 -جىلدارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە قوسىلاتىن، قۋاتى 1 گۆت- قا دەيىن جەتەتىن AI Data Center كلاستەرىن قۇرۋعا مۇددەلى. ج ي- كامپۋس سالۋ، ەنەرگيامەن جابدىقتاۋدى جانە سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، سونداي-اق دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارى ءۇشىن سەرۆەرلىك جابدىقتار مەن تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى جەتكىزىپ بەرۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەپ حابارلادى ۇكىمەتتەن.
ەكونوميكانىڭ بارلىق سەكتورلارىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جانە سيفرلاندىرۋ قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2026 -جىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى بولىپ جاريالاندى. سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ جارلىعىمەن ەلىمىزدىڭ تەحنولوگيالىق دامۋىنىڭ جاڭا باسىمدىقتارىن ايقىندايتىن 2029 -جىلعا دەيىنگى «سيفرلىق قازاقستان» جالپى ۇلتتىق ستراتەگياسى بەكىتىلدى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر ۇسىنىستى ەگجەي-تەگجەيلى زەردەلەۋ جانە ينۆەستورمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن جۇمىس توبىن قۇرۋدى تاپسىردى.
Jinyi Holding Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى جيڭ پەنمەن ارنايى يندۋستريالدى ايماق قۇرۋ جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى قارالدى. حولدينگ ونەركاسىپتىك ينۆەستيتسيالار، لوگيستيكا جانە جاڭا ەنەرگەتيكا سالاسىندا جۇمىس ىستەيدى. Jinyi Holding Group قازاقستاندا ەكى ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋدا، ولار - اقتوبەدەگى «جاسىل» مىس ونەركاسىبى زاۋىتى جانە باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى يندۋستريالىق- لوگيستيكالىق حاب.
اقتوبە وبلىسىندا شەتەلدىك وندىرۋشىلەردى جەدەل لوكاليزاتسيالاۋ ءۇشىن دايىن ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمى بار ءىرى يندۋستريالىق- لوگيستيكالىق پاركىن قۇرۋ باستاماسى بولەك تالقىلاندى. تەرەڭ وڭدەۋدى جانە ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىن جوعارى قوسىلعان قۇنى بار دايىن ءونىمدى شىعارۋعا باعىتتالعان وندىرىسكە باسا نازار اۋدارىلدى.
Guangzhou Automobile Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى فەن شيڭيامەن كەزدەسۋگە قازاقستاندا اۆتوموبيل ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋ پەرسپەكتيۆالارى ارقاۋ بولدى. GAC كومپانياسى - Fortune Global 500 رەيتينگىنە كىرەتىن قىتايدىڭ ءىرى اۆتوموبيل ءوندىرۋشىسى.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ GAC اۆتوموبيلدەرىن قازاقستان نارىعىنا ديستريبۋتسيالاۋدان جەرگىلىكتى وندىرىسكە كوشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. 2026-2028 -جىلدارى ىشتەن جانۋ قوزعالتقىشتارى مەن گيبريدتى كۇشتىك قوندىرعىلارى بار مودەلدەردى قوسا العاندا، 17 مىڭ ماشينا شىعارۋ جوسپارلانعان.
قازاقستان ءۇشىن اككۋمۋلياتورلىق باتارەيالار مەن ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەلەرىنىڭ جاڭا تەحنولوگيالىق ءوندىرىسىن قۇرۋ مۇمكىندىكتەرى CATL كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى سەن يۋيسيۋنمەن تالقىلاندى.
— شيكىزاتتى قايتا وڭدەۋدەن باستاپ دايىن اككۋمۋلياتورلاردى، ەنەرگيانى ساقتاۋ جۇيەلەرىن شىعارۋعا، سونداي-اق پايدالانىلعان باتارەيالاردى كادەگە جاراتۋعا دەيىن قوسىلعان قۇنى جوعارى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆالارى قارالدى. CATL - ەلەكتروموبيلدەر مەن ەنەرگيانى ساقتاۋ جۇيەلەرىنە ارنالعان الەمدەگى ەڭ ءىرى اككۋمۋلياتور ءوندىرۋشىسى، ول تارتقىش اككۋمۋلياتورلار نارىعىندا %39,2 جاھاندىق ۇلەستى الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
CISDI Engineering ۆيتسە-پرەزيدەنتى يۋن ليۋمەن كەزدەسۋدە وتاندىق مەتاللۋرگيانى تەحنولوگيالىق جاڭعىرتۋ جانە وزىق ينجەنەرلىك شەشىمدەردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. قازاقستاننىڭ مەتاللۋرگيالىق الەۋەتىن نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادام بولاتىن شويىندى ارتىق كۇكىرتتەن ارىلتۋ جونىندەگى جوبانى ساپالى ءارى ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. تاراپتار سونداي-اق CISDI Engineering كومپانياسىنىڭ ەلىمىزدە جاڭا قۇيۋ- جايمالاۋ كەشەنىن سالۋعا ينجينيرينگتىك ارىپتەس رەتىندە قاتىسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىردى. كومپانيا — مەتاللۋرگيالىق ينجينيرينگ، اۋقىمدى مەتاللۋرگيالىق نىسانداردى كەشەندى جوبالاۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ سالاسىنداعى مويىندالعان الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى.
بيزنەسپەن كەزدەسۋلەر قورىتىندىسىندا ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان ۇزاق ۋاقىت جۇمىس ىستەۋگە، ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋعا، تەحنولوگيالار ترانسفەرتى مەن قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋعا باعدارلانعان ينۆەستورلار ءۇشىن اشىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى. پرەمەر-مينيستر قازاقستان قىتاي كومپانيالارىنىڭ ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ نەگىزى رەتىندە قاراستىراتىنىن ايتتى. ۇكىمەت جوبالاردىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋى جانە ولاردىڭ ودان ءارى كەڭەيۋى ءۇشىن قاجەتتى جاعدايلار جاساۋعا دايىن. سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارعا جانە Kazakh Invest ۇلتتىق كومپانياسىنا ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى ودان ءارى سۇيەمەلدەۋ جانە ولاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ پراكتيكالىق ماسەلەلەرىن پىسىقتاۋ تاپسىرىلدى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەرى لي شياڭمەن كەزدەسۋ ءوتتى.