ەرمۇرات باپي: پارتيالىق سايلاۋ جۇيەسىنە ءتۇبى ءبىر كەلۋىمىز كەرەك ەدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرمۇرات باپي پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پارلامەنتتى پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا سايلاۋ ارقىلى جاساقتاۋ تۋرالى باستاماسىن قولدايتىنىن ايتىپ، دەپۋتاتتىق ساۋالىن قوعامعا جولدادى.
- پرەزيدەنتتىڭ پارلامەنتتىك رەفورما جاساۋ جولىنداعى باستاماسىن ەرەكشە اتاپ ءوتۋ كەرەك. 30 جىلعا جۋىق ساياسات ارەناسىنىڭ ءبىر پۇشپاعىندا جۇرگەن مەن ءوزىم بۇل رەفورما قازاقستان پارلامەنتىن ناقتى ساياسي كۇشكە اينالدىرۋعا، ىقپالدى پارلامەنت فورمۋلاسىن شىنايى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتايدى دەپ سانايمىن.
ءبىز وسىنداي رەفورمالار ارقىلى قوعامنىڭ ساياسي بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ءوزىن-ءوزى باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋعا باعىتتالعان باستاما دەپ قابىلدايمىز.
قالاي بولعاندا دا، كۇندەردىڭ كۇنىندە ءبىز پارتيالىق سايلاۋ جۇيەسىنە كەلۋىمىز كەرەك ەدى. ءبىز حالىقارالىق قوعامنىڭ ءبىر بولشەگى رەتىندە الەمدە قالىپتاسقان، ازىرگە باسقا فورماسى تابىلماعان جالپىعا ورتاق پارتيالىق سايلاۋ جۇيەسىنە بىرتىندەپ كوشۋىمىز كەرەك بولعان، - دەدى دەپۋتات.
ەرمۇرات باپي ەۋرووداق مەملەكەتتەرى پارتيالىق سايلاۋ ارقىلى پارلامەنتىنەن بولەك ۇكىمەتىن دە سايلايتىنىن ەسكە سالدى.
- بيلىكتى وڭدى-سولدى سىناۋ داعدىسى سۇيەگىنە ابدەن ءسىڭىپ قالعان، تىرناق استىنان كىر ىزدەۋ «كاسىبي» داستۇرىنە اينالعان جەكەلەگەن ساۋاتسىز بەلسەندىلەر مەن ساياساتكەر-سىماق ازاماتتار وسى باستامانىڭ وزىنەن كىنارات ىزدەپ، كەشەلى-بەرى الدەن كەسەك اتىپ الەك بولۋدا.
مەنىڭ قازاق قوعامىنا ارناپ، دەپۋتاتتىق ساۋال فورماسىن پايدالانۋىما ءبىزدىڭ ءدال وسى كەرىتارتپالىعىمىز سەبەپ بولىپ تۇر، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىلعى جولداۋىندا ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەرىپ، پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا سايلاۋ جۇيەسىن قايتارۋدى ۇسىنعان بولاتىن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي