پرەمەر-مينيستر وتكىزۋ پۋنكتتەرىندەگى جۇمىستىڭ باياۋ ءجۇرىپ جاتقانىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ حالىقارالىق اۆتوكولىك وتكىزۋ پۋنكتتەرىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جونىندەگى مەملەكەت باسشىسى بەرگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋ بارىسى بويىنشا جيىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ، قارجى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ەرجان ءبىرجانوۆ، ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - شەكارا قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى ەرلان الداجۇمانوۆتىڭ باياندامالارى تىڭدالدى.
قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى جوسپاردا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ سىرتقى شەكارالارىنداعى (ق ح ر، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى، تۇرىكمەنستان) 9 وتكىزۋ پۋنكتىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى تۇر. بۇگىنگى تاڭدا ولاردىڭ 4-ەۋىندە: قاپلانبەك، اتامەكەن، قالجات جانە الاكول پۋنكتتەرىندە جۇمىستار اياقتالدى. بەس نىساندى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جىل سوڭىنا دەيىن ءوز مارەسىنە جەتپەك. «جىبەك جولى» جولاۋشىلار وتكىزۋ پۋنكتىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جوسپاردان تىس جۇرۋدە، اياقتالۋى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا كوزدەلىپ وتىر.
جاڭعىرتۋ جۇمىستارى كەزىندە التى جولاقتى كىرمە جولدار، ەلەكتروندى قاداعالاۋ جۇيەلەرىمەن قوسا العاندا، بارلىق قىزمەتتەر ءۇشىن ءبىرىڭعاي ينفراقۇرىلىم قۇرۋدى كوزدەيتىن جاعداي جاساۋعا باسا نازار اۋدارىلدى.
- باياندامالاردى تىڭداعان پرەمەر-مينيستر كەدەن قىزمەتىنىڭ، سونداي-اق رەسەي فەدەراتسياسى مەن قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى شەكارالارىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرىن جوندەۋ مەرزىمدەرىنىڭ كەشىكتىرىلۋىنە بايلانىستى سالالىق مينيسترلىكتەر جۇمىسىن سىنعا الدى. ولجاس بەكتەنوۆ ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى مەن ق ر كولىك مينيسترلىگى اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعالارىن جۇمىستارىن ءتيىستى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدى تاپسىردى. سونىمەن قاتار مينيسترلىكتەردىڭ جاۋاپتى باسشىلارى جەرگىلىكتى جەرلەردە جۇمىستى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن وڭىرلەرگە جىبەرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەدەن قىزمەتىنىڭ كادر قۇرامىنا، اسىرەسە وتكىزۋ پۋنكتتەرىنە قاتىستى تالاپتاردى قاتاڭداتۋ، سونداي-اق جابدىقپەن جاراقتاندىرۋ جانە ينتەرنەت جەلىسىنە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا مىندەتتەر قويىلدى.
كولىك، قارجى مينيسترلەرىنە وتكىزۋ پۋنكتتەرىن رەكونسترۋكسيالاۋ بارىسى تۋرالى پرەمەر-مينيسترگە اپتا سايىن ەسەپ بەرۋ تاپسىرىلدى.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ تاۋار ءوندىرۋ، ساتۋ جانە توپقا ءبولۋ بويىنشا قۇزىرلى ورگاندارعا تاپسىرما بەردى.