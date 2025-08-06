ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:46, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەمەر-مينيستر وتكىزۋ پۋنكتتەرىندەگى جۇمىستىڭ باياۋ ءجۇرىپ جاتقانىن سىنعا الدى

    استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ حالىقارالىق اۆتوكولىك وتكىزۋ پۋنكتتەرىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جونىندەگى مەملەكەت باسشىسى بەرگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋ بارىسى بويىنشا جيىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Премьер-Министр өткізу пункттеріндегі жұмыстың баяу жүріп жатқанын сынға алды
    Фото: Үкімет

    وندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ، قارجى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ەرجان ءبىرجانوۆ، ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - شەكارا قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى ەرلان الداجۇمانوۆتىڭ باياندامالارى تىڭدالدى.

    قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى جوسپاردا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ سىرتقى شەكارالارىنداعى (ق ح ر، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى، تۇرىكمەنستان) 9 وتكىزۋ پۋنكتىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى تۇر. بۇگىنگى تاڭدا ولاردىڭ 4-ەۋىندە: قاپلانبەك، اتامەكەن، قالجات جانە الاكول پۋنكتتەرىندە جۇمىستار اياقتالدى. بەس نىساندى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جىل سوڭىنا دەيىن ءوز مارەسىنە جەتپەك. «جىبەك جولى» جولاۋشىلار وتكىزۋ پۋنكتىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جوسپاردان تىس جۇرۋدە، اياقتالۋى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا كوزدەلىپ وتىر.

    Премьер-Министр өткізу пункттеріндегі жұмыстың баяу жүріп жатқанын сынға алды
    Фото: Үкімет

    جاڭعىرتۋ جۇمىستارى كەزىندە التى جولاقتى كىرمە جولدار، ەلەكتروندى قاداعالاۋ جۇيەلەرىمەن قوسا العاندا، بارلىق قىزمەتتەر ءۇشىن ءبىرىڭعاي ينفراقۇرىلىم قۇرۋدى كوزدەيتىن جاعداي جاساۋعا باسا نازار اۋدارىلدى.

    - باياندامالاردى تىڭداعان پرەمەر-مينيستر كەدەن قىزمەتىنىڭ، سونداي-اق رەسەي فەدەراتسياسى مەن قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى شەكارالارىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرىن جوندەۋ مەرزىمدەرىنىڭ كەشىكتىرىلۋىنە بايلانىستى سالالىق مينيسترلىكتەر جۇمىسىن سىنعا الدى. ولجاس بەكتەنوۆ ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى مەن ق ر كولىك مينيسترلىگى اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعالارىن جۇمىستارىن ءتيىستى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدى تاپسىردى. سونىمەن قاتار مينيسترلىكتەردىڭ جاۋاپتى باسشىلارى جەرگىلىكتى جەرلەردە جۇمىستى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن وڭىرلەرگە جىبەرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Премьер-Министр өткізу пункттеріндегі жұмыстың баяу жүріп жатқанын сынға алды
    Фото: Үкімет

    كەدەن قىزمەتىنىڭ كادر قۇرامىنا، اسىرەسە وتكىزۋ پۋنكتتەرىنە قاتىستى تالاپتاردى قاتاڭداتۋ، سونداي-اق جابدىقپەن جاراقتاندىرۋ جانە ينتەرنەت جەلىسىنە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا مىندەتتەر قويىلدى.

    كولىك، قارجى مينيسترلەرىنە وتكىزۋ پۋنكتتەرىن رەكونسترۋكسيالاۋ بارىسى تۋرالى پرەمەر-مينيسترگە اپتا سايىن ەسەپ بەرۋ تاپسىرىلدى.

    بۇعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ تاۋار ءوندىرۋ، ساتۋ جانە توپقا ءبولۋ بويىنشا قۇزىرلى ورگاندارعا تاپسىرما بەردى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار