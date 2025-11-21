پرەمەر-مينيستر الماتى وبلىسى اكىمدىگىنە الاتاۋ قالاسىنا قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەتىك ورگاندار باسشىلارىنىڭ، ساراپشىلار مەن ۋربانيستەردىڭ قاتىسۋىمەن الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسىن وتكىزدى.
وندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ حالىقارالىق ىسكەرلىك بەلسەندىلىك، يننوۆاتسيالار جانە تەحنولوگيالار ورتالىعىن قۇرۋ بويىنشا العا قويعان مىندەتتەرىن جۇزەگە اسىرۋعا باسا نازار اۋدارىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەڭەس مۇشەلەرى پرەزيدەنتتىڭ الاتاۋ قالاسىنا دامۋ قارقىنى وزىق قالا دەگەن ارناۋلى مارتەبە بەرۋ جونىندەگى جارلىعى شەڭبەرىندە ءتيىستى ينستيتۋتسيونالدىق بازانى ازىرلەۋ بارىسى مەن ينفراقۇرىلىم سالۋ جانە ينۆەستيتسيالار تارتۋ جونىندەگى شارالاردى تالقىلادى. Alatau Сity Аuthority جاڭا مەملەكەتتىك قورىنىڭ قىزمەتىندەگى ماسەلەلەر قارالدى.
پرەمەر-مينيسترگە ازىرلەنىپ جاتقان «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارنايى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىنا قاتىستى ۇسىنىستار ايتىلدى، ولاردىڭ ىشىندە ءوزىنىڭ جەكە رەتتەۋشىلىك جانە اكىمشىلىك ەكوجۇيەسىن قۇرۋ، قۇقىقتىق جانە باسقارۋشىلىق يننوۆاتسيالار، مەملەكەتتىك سەرۆيستەردىڭ سيفرلىق ينتەگراتسياسى جانە تاعى دا باسقالار بار.
ودان بولەك، قۇرىلىس، ەنەرگەتيكا، ەكولوگيا، كولىك جانە تكش سالالارىندا، سونىڭ ىشىندە «اقىلدى» قالا تەحنولوگياسى شەڭبەرىندە دە، حالىقارالىق ستاندارتتار مەن يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ ۇسىنىلىپ وتىر. كەپىلدىكتەردى قامتاماسىز ەتۋ جانە ينۆەستورلار ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋ جونىندەگى شارالار دا كوزدەلگەن. ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى -روبوتوتەحنيكالىق جۇيەلەردى دامىتۋ جانە كەڭىنەن پايدالانۋ، سونداي-اق سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ اينالىمىن رەتتەۋ.
كەڭەس مۇشەلەرى الاتاۋ قالاسىندا ينجەنەرلىك-ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى جول كارتاسىن قارادى. قانات بوزىمبايەۆ بۇگىنگى تاڭدا ينجەنەرلىك جەلىلەردى جوسپارلاۋدىڭ سالالىق سحەمالارى بەكىتىلگەنىن جانە ءبىرىنشى كەزەكتە جوباسى جاسالىپ، قۇرىلىسى سالىناتىن 30 نىسان انىقتالعانىن باياندادى.
مۇندا قولدانىستاعى عيماراتتاردى رەكونسترۋكسيالاۋ جانە جاڭا ينفراقۇرىلىم نىساندارىن سالۋ جۇمىستارى قاتار جۇرگىزىلەدى. جاڭا نىسانداردىڭ ىشىندە بىرنەشە قوسالقى ستانسالار، سۋ جيناۋ تورابى، گاز قۇبىرلارى، كارىز تازارتۋ قۇرىلىستارى، اۆتوجولدار جانە تاعى دا باسقالار بار. بۇل جۇمىستاردى كەلەسى جىلى باستاپ كەتۋ جوسپارلانىپ وتىر. ينفراقۇرىلىمدىق نىسانداردى سالۋ كەزىندە «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىنىڭ تەتىكتەرى پايدالانىلاتىن بولادى. سونداي-اق EPC+F قۇرالدارىن قولدانۋ مۇمكىندىكتەرى قاراستىرىلادى، مۇندا مەردىگەر كومپانيا قارجىلاندىرۋدان باستاپ جوبانىڭ بارلىق كەزەڭدەرىنە جاۋاپ بەرەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ الاتاۋ قالاسىنىڭ اعىمداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى جانە جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە قوسۋ بويىنشا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى.
الاتاۋ قالاسىنىڭ بيۋدجەتى ءۇش ەسەگە ءوسىپ، 8,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. 10 ايدا ونەركاسىپتىك ءوندىرىس كولەمى %17- عا ارتىپ، 115,6 ميلليارد تەڭگە بولدى. بۇل رەتتە ينۆەستيتسيا كولەمى %13- عا ءوسىپ، بۇگىندە شامامەن 46,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. پۋل 21 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن اشۋدى كوزدەيتىن 41 ينۆەستيتسيالىق جوبانى قامتيدى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇنى 1 تريلليون تەڭگە بولاتىن 18 جوبا جۇزەگە اسىرىلۋدا. بۇل - PepsiCo ،United Hygiene، «مولوچنايا دولينا»، اسپ ارەنا، QazQon Hub، اۆز، يستكومترانس سياقتى باسقا دا ءىرى كومپانيالاردىڭ لوگيستيكا، اوك، تاماق جانە جەڭىل ونەركاسىپ سالالارىنداعى جاڭا ءوندىرىس ورىندارى.
جالپى اۋدانى 97,9 مىڭ گەكتاردى قۇرايتىن ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى اlatau ا ە ا قۇرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ 24 مىڭ گەكتاردان استامى قالا سىرتىندا ورنالاسقان جانە اوك ونىمدەرىن قايتا وڭدەۋدەگى ماڭىزدى جوبالاردى قامتيدى. وسى ءوندىرىس ورىندارىنا كەپىلدىكتەردى ساقتاۋ جانە جاڭا كاسىپورىنداردى ىسكە قوسۋ ماقساتىندا جاڭا ونەركاسىپتىك- لوگيستيكالىق ا ە ا قۇرۋ جونىندەگى اكىمدىكتىڭ ۇسىنىستارى قارالدى. بولاشاقتا بۇل الماتى وبلىسىندا يندۋستريالىق، لوگيستيكالىق، تۋريستىك جانە ەنەرگەتيكالىق كلاستەرلەردىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەدى.
باس جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا الاتاۋدىڭ ساۋلەت كەلبەتى مەن زاماناۋي قالا قۇرىلىسىنا قاتىستى شەشىمدەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. «Caspian Group» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى يۋري سحاي Iconic building ىسكەرلىك ورتالىعىنىڭ كورنەكتى عيماراتى قۇرىلىسىن قامتيتىن، Gate District اۋدانىندا جاڭا ىسكەرلىك اۋداندى دامىتۋ جونىندەگى جوبانى تانىستىردى. بيىلعى قىركۇيەك ايىندا مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن قازاق- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسى اياسىندا اتالعان جوبا بويىنشا ءۇشجاقتى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.
جالپى، الاتاۋدا تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى قازىرگى تاڭدا وڭ قارقىن كورسەتىپ وتىر. بيىل 103 مىڭ شارشى مەتردەن استام تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. حالىقارالىق ساراپشىلاردى تارتۋ جانە الەمنىڭ جەتەكشى مەگاپوليستەرى تاجىريبەسىن زەردەلەۋ ارقىلى قالانىڭ ديزاين- كودى جانە كەشەندى كولىك سحەماسى ازىرلەنۋدە.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر ءتيىستى مينيسترلىكتەر مەن الماتى وبلىسى اكىمدىگىنە جۇمىستاردى جەدەلدەتۋ جانە ساپالى جۇزەگە اسىرۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، الاتاۋ اۋدانى شاھاردىڭ باستى ونەركاسىپ ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندەگى ورنىن نىعايتىپ كەلەدى. اۋداندا جاڭا كاسىپورىندار اشىلىپ جاتىر.