پرەمەر-مينيسترگە الداعى 3 جىلدا ازاماتتىق اۆياتسيانى دامىتۋ جوسپارى ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى اياسىندا اۆياتسيالىق حابتار مەن اۆتوجول سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
وندا كولىك، قارجى، ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىكتەرىنىڭ باسشىلارى، سونداي-اق استانا جانە الماتى قالالارىنىڭ اكىمدەرى قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيسترگە 2040 -جىلعا قاراي جاھاندىق اۋە نارىعىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋ جونىندەگى الەمدىك بولجامداردى ەسكەرە وتىرىپ، الداعى 3 جىلعا ارنالعان ازاماتتىق اۆياتسيانى دامىتۋ جوسپارى ۇسىنىلدى. حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ (ICAO) ستاندارتتارىنا سايكەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋگە باسا نازار اۋدارىلدى. ICAO اۋديتىنىڭ ناتيجەلەرىنە سايكەس، بيىل بۇل كورسەتكىش قازاقستاندا %95,7، بۇل %72,01- دىق الەمدىك جانە %87,92 بولاتىن ورتاشا ەۋروپالىق دەڭگەيدەن كوپ.
جوسپارعا سايكەس اۋەجاي جانە ناۆيگاتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ، حالىقارالىق جانە ىشكى مارشرۋتتىق جەلىنى كەڭەيتۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس كوزدەلگەن. بۇدان بولەك، حالىقارالىق وقۋ ورتالىقتارىن تارتا وتىرىپ، اۋە كەمەلەرى پاركىن ۇلعايتۋ جانە اۆياتسيا سالاسى ءۇشىن ماماندار دايارلاۋ جۇيەسىن كۇشەيتۋ جوسپارلانۋدا.
جيىن بارىسىندا استانا جانە الماتى قالالارىنىڭ اۋەجايلارى بازاسىندا اەروحابتاردى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. ەلوردالىق اۋەجايدىڭ ەكىنشى ۇشۋ-قونۋ جولاعىن سالۋ ءۇشىن جوبالاۋ- سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋگە دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتىر. اۋە ايلاعىن جاڭعىرتۋ جۇك جانە جولاۋشىلار تەرمينالدارىن سالۋدى، ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋدى جانە تاعى دا باسقالاردى كوزدەيدى. الماتى اۋەجايىن جاڭعىرتۋ بويىنشا Horizon ستراتەگيالىق باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى. تەرمينالداردى رەكونسترۋكسيالاۋ، ترافيكتى كوبەيتۋ ءۇشىن ۇشۋ-قونۋ جولاقتارىن جاڭعىرتۋ جوسپارلانۋدا. اۋەجاي بازاسىندا جۇك جانە تەحنيكالىق كلاستەرلەر مەن سەرۆيستىك ەكوجۇيە قۇرىلاتىن بولادى.
وڭىرلىك بايلانىستى نىعايتۋعا باعىتتالعان ىشكى اۆيامارشرۋتتاردى سۋبسيديالاۋ ماسەلەلەرى قارالدى. جالپى، وسى جىلدىڭ 10 ايىندا جولاۋشىلار تاسىمالى كولەمى %6- عا ءوسىپ، 13 ميلليون جولاۋشىدان استى.
جيىنعا قاتىسۋشىلار ازاماتتىق اۆياتسيانىڭ تۋريزمگە، ساۋداعا، وڭىرلىك دامۋعا، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىققا جانە باسقا دا ماڭىزدى باعىتتارعا مۋلتيپليكاتيۆتىك اسەرىن اتاپ ءوتتى. حالىقارالىق باعالاۋلارعا سايكەس، سالاداعى ءاربىر 100 جۇمىس ورنى ەكونوميكانىڭ ارالاس سەكتورلارىندا 610-عا دەيىن قوسىمشا جۇمىس ورىندارىن قۇرادى.
ق ر جۇك الەۋەتىن كەڭەيتۋ ءۇشىن جۇك تاسىمالىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى بەلگىلەندى.
پرەمەر-مينيستر كولىك مينيسترلىگىنە باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى جانە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ اۆياوتىن جەتكىزۋدەگى ءتيىمسىز دەلدالدار تىزبەگى بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتۋدى، سونداي-اق كولىك سالاسىندا اعىمداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە جاڭا جوبالاردى ىسكە قوسۋ جونىندەگى جۇمىستى جانداندىرۋدى تاپسىردى.
سونىمەن قاتار جيىندا كولىك مينيسترلىگىنىڭ اۆتوجول قۇرىلىسى سالاسىنداعى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى تاسىلدەرى قارالدى. جولداردىڭ اعىمداعى جاعدايىنا جانە ولاردى جابىنىنىڭ ساپاسىن ودان ءارى جاقسارتۋعا ارنالعان قۇرالدارعا نازار اۋدارىلادى.
ەسكە سالايىق، كولىك ۆيتسە- ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ جاڭا بۋىن ماماندارى زاماناۋي اۆياتسيانىڭ سىن- قاتەرلەرىنە دايىن بولۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.