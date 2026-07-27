نۇرلىبەك نالىبايەۆ زايساندا سالىنىپ جاتقان اۋەجاي قۇرىلىسىمەن تانىستى
وسكەمەن. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ شىعىس قازاقستان وبلىسى زايسان اۋدانىنداعى اۋەجاي قۇرىلىسىمەن تانىستى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن كەلگەن ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن زايسان اۋدانىندا سالىنىپ جاتقان اۋەجاي قۇرىلىسىن باقىلادى. مەردىگەر كومپانيا - «ەلحون» ج ش س. بۇگىندە اۋەجايدىڭ دايىندىق دەڭگەيى %85- عا جەتكەن.
كىرەبەرىس جول، ينجەنەرلىك جەلىلەر مەن سۋ قۇبىرى سالىنىپ، ۇشۋ-قونۋ جولاعى، رۋلدەۋ جولى، پەررون جانە درەناج جۇيەسىنىڭ قۇرىلىسى مارەسىنە جەتكەن. كوماندالىق-ديسپەتچەرلىك پۋنكت پەن اكىمشىلىك عيمارات سالىنىپ جاتىر. سول جەردە 330-عا جۋىق ادام مەن 87 ارنايى تەحنيكا جۇمىس ىستەۋدە.
- ەڭ باستىسى - ساپا. سەبەبى شىعىستاعى ەكى اۋەجايدىڭ قۇرىلىس بارىسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تىكەلەي باقىلاۋىندا. ۇكىمەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا مەن دە ارنايى كەلىپ وتىرمىن. ەرتەڭ بۇل اۋەجاي ەل يگىلىگىنە ۇزاق جىلدار قىزمەت ەتەتىن بولادى، ال جاۋاپكەرشىلىگىن دە، العىسىن دا ءوزىمىز الامىز. سول سەبەپتى دە بۇگىننەن باستاپ ءار جۇمىستىڭ ساپاسىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ قاجەت، - دەدى نۇرلىبەك نالىبايەۆ.
سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قۇرىلىس بارىسىندا قولدانىلاتىن ماتەريالداردىڭ ساپاسىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋدى تاپسىردى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ش ق و- داعى ءبىرقاتار ماڭىزدى نىساندى ارالاعانى حابارلانعان.
اۆتورلار
بوتاكوز كەنجەحان قىزى