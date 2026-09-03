نۇرلىبەك نالىبايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولدى
استانا. KAZINFORM - نۇرلىبەك نالىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ قول قويدى.
— نۇرلىبەك ماشبەك ۇلى نالىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، — دەلىنگەن قۇجاتتا.
نۇرلىبەك نالىبايەۆ 1976 -جىلى قىزىلوردا وبلىسىندا تۋعان. قازاق مەملەكەتتىك اگرارلىق ۋنيۆەرسيتەتىن، قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
جۇمانعارين ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قىزمەتىندە قالدى
سەرىك ماقاش ۇلى جۇمانعارين پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى — ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قىزمەتىنە قايتا تاعايىندالدى.
ءتيىستى جارلىققا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.
سەرىك جۇمانعارين 1969 -جىلى اقتوبە قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
ماسكەۋ لەنين وردەندى جانە وكتيابر ريەۆوليۋتسياسى وردەندى ەنەرگەتيكالىق ينتيتۋتىن، ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، حالىقارالىق بيزنەس اكادەمياسىن ءتامامداعان.
قانات بوزىمبايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بولىپ قالا بەرەدى
قانات الدابەرگەن ۇلى بوزىمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى.
— مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قانات الدابەرگەن ۇلى بوزىمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مادي تاكيەۆ قارجى مينيسترلىگىن باسقارا بەرەدى
ءمادي تاكيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.
- ءمادي توكەش ۇلى تاكيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ءمادي تاكيەۆ 1978 -جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
نۇرلان ساۋرانبايەۆ كولىك ءمينيسترى قىزمەتىندە قالدى
نۇرلان ساۋرانبايەۆ كولىك ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.
ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ قول قويدى.
— نۇرلان ەرمەك ۇلى ساۋرانبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كولىك ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
نۇرلان ساۋرانبايەۆ 1967 -جىلعى 20 -مامىردا دۇنيەگە كەلگەن.
الماتىداعى № 30 ورتا مەكتەپتە وقىدى.
1991 -جىلى س. م. كيروۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «ساياسي ەكونوميكا» ماماندىعى بويىنشا ءتامامدادى.