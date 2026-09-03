KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    نۇرلىبەك نالىبايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولدى

    استانا. KAZINFORM - نۇرلىبەك نالىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

    Nurlуbek Nalibayev retains post as First Deputy Prime Minister of Kazakhstan
    Photo credit: gov.kz

    ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ قول قويدى.

    — نۇرلىبەك ماشبەك ۇلى نالىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، — دەلىنگەن قۇجاتتا.

    نۇرلىبەك نالىبايەۆ 1976 -جىلى قىزىلوردا وبلىسىندا تۋعان. قازاق مەملەكەتتىك اگرارلىق ۋنيۆەرسيتەتىن، قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.

    جۇمانعارين ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قىزمەتىندە قالدى

    а
    Фото: ҚР Үкіметі

    سەرىك ماقاش ۇلى جۇمانعارين پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى — ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قىزمەتىنە قايتا تاعايىندالدى.

    ءتيىستى جارلىققا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.

    سەرىك جۇمانعارين 1969 -جىلى اقتوبە قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    ماسكەۋ لەنين وردەندى جانە وكتيابر ريەۆوليۋتسياسى وردەندى ەنەرگەتيكالىق ينتيتۋتىن، ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، حالىقارالىق بيزنەس اكادەمياسىن ءتامامداعان.

    قانات بوزىمبايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بولىپ قالا بەرەدى

    а
    Фото: Үкімет

    قانات الدابەرگەن ۇلى بوزىمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى. 

    — مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قانات الدابەرگەن ۇلى بوزىمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    مادي تاكيەۆ قارجى مينيسترلىگىن باسقارا بەرەدى

    а
    Фото: Үкімет

     ءمادي تاكيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

    ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.

    - ءمادي توكەش ۇلى تاكيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    ءمادي تاكيەۆ 1978 -جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    نۇرلان ساۋرانبايەۆ كولىك ءمينيسترى قىزمەتىندە قالدى

    к
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

     نۇرلان ساۋرانبايەۆ كولىك ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.

    ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ قول قويدى.

    — نۇرلان ەرمەك ۇلى ساۋرانبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كولىك ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    نۇرلان ساۋرانبايەۆ 1967 -جىلعى 20 -مامىردا دۇنيەگە كەلگەن.

    الماتىداعى № 30 ورتا مەكتەپتە وقىدى.

    1991 -جىلى س. م. كيروۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «ساياسي ەكونوميكا» ماماندىعى بويىنشا ءتامامدادى.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور