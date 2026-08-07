نۇرلىبەك نالىبايەۆ بروندى دوڭگەلەكتى ماشينا وندىرەتىن زاۋىت جۇمىسىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ استاناداعى بروندى دوڭگەلەكتى ماشينا مەن ارنايى تەحنيكا وندىرەتىن Kazakhstan Paramount Engineering زاۋىتىنا باردى.
كاسىپورىندا Arlan جانە Alan-2 بروندالعان دوڭگەلەكتى ماشينالارى، Barys جاۋىنگەرلىك بروندى كولىگىنىڭ 4×4, 6×6 جانە 8×8 ولشەمىندەگى مودەلدەرى، سونداي- اق، جۇزەتىن ءارى دوڭگەلەكتى Terrex-Barys-A 8×8 پلاتفورماسى شىعارىلادى.
وندا ماماندار نۇرلىبەك نالىبايەۆتى بروندى دوڭگەلەكتى تەحنيكالاردى جوبالاۋ جانە ءوندىرۋ تەحنولوگياسى تۋرالى حاباردار ەتتى. ۆيسە-پرەمەرگە زاۋىتتىڭ وندىرىستىك قۋاتى مەن تەحنيكانى جاساۋدىڭ تولىق ۇدەرىسى - مەتالدى وڭدەۋدەن، بروندى كاپسۋلالاردى دايىنداۋدان باستاپ، سوڭعى قۇراستىرۋ، جۇيەلەردى بىرىكتىرۋ جانە دايىن ءونىمدى سىناقتان وتكىزۋگە دەيىنگى بارلىق كەزەڭ كورسەتىلدى.
زاۋىتتىڭ باس ينجەنەرى تولەندى جۇرتبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ءوندىرىس بارىسىندا مەتالدى وڭدەۋ، دانەكەرلەۋ، كەسۋ جانە كورپۋستى قۇراستىرۋ ءتارىزدى جۇمىستار اتقارىلادى. بۇدان كەيىن تەحنيكا قاجەتتى جابدىقتارمەن جانە ءتۇرلى جۇيەلەرمەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
- اۋەلى ارنايى بروندالعان بولات زاۋىتقا تاباق مەتالل تۇرىندە جەتكىزىلىپ، ءوندىرىستىڭ بارلىق كەزەڭىنەن وتەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە بروندى تەحنيكا دايىن بولادى، - دەدى ول.
زاۋىتتىڭ وندىرىستىك قۋاتى جىلىنا 500 بروندى تەحنيكا شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كاسىپورىن ىسكە قوسىلعاننان بەرى ءارتۇرلى ۇلگىدەگى 400-دەن استام بروندالعان دوڭگەلەكتى تەحنيكا وندىرىلگەن. ال 2028 -جىلعا دەيىن 224 تەحنيكاعا تاپسىرىس بەرىلگەن.
ءىس-شارادا تەحنيكانىڭ سەنىمدىلىگى مەن قورعانىس دەڭگەيىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. Kazakhstan Paramount Engineering شىعارعان بروندالعان ماشينالار بالليستيكالىق جانە ميناعا قارسى قورعانىس بويىنشا سەرتيفيكاتتاۋ سىناقتارىنان وتكەن. سونداي-اق، ولاردى قازاقستاندىق اسكەريلەر ب ۇ ۇ- نىڭ گولان جوتالارىنداعى بىتىمگەرلىك ميسسياسىندا پايدالانعان.
كاسىپورىن مالىمەتىنشە، قارۋلى كۇشتەر تەحنيكانى 10 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى پايدالانىپ كەلەدى. بۇل ارالىقتا ايتارلىقتاي اقاۋ نە ىستەن شىعۋ جاعدايلارى تىركەلمەگەن.
- ميناعا قارسى جانە بالليستيكالىق قورعانىستىڭ باستى ماقساتى - جاۋىنگەرلىك كەزەكشىلىكتەگى ەكيپاج مۇشەلەرىنىڭ ءومىرىن ساقتاۋ. تەحنيكانى ازىرلەۋ مەن جەتىلدىرۋدىڭ نەگىزگى قاعيداتى - وسى، - دەدى كاسىپورىننىڭ تەحنيكالىق ديرەكتور ورىنباسارى ولجاسبەك قارتقوجاقوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەندى نەگىزگى ماقساتتاردىڭ ءبىرى - بروندى تەحنيكاعا قاجەتتى بولشەكتەردى ەلىمىزدە ءوندىرۋ دەڭگەيىن جوعارىلاتۋ.
- ءبىز ءوندىرىستى اۆتوماتتاندىرۋعا، تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ءونىم ساپاسىن جاقسارتۋعا، قازاقستاندا جاسالعان بولشەكتەر ۇلەسىن كوبەيتۋگە باسىمدىق بەرەمىز، - دەدى ول.
باس ينجەنەردىڭ سوزىنشە، 2015 -جىلى ىسكە قوسىلعاننان بەرى كاسىپورىننىڭ وندىرىستىك جانە ينجەنەرلىك الەۋەتى جۇيەلى تۇردە دامىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا زاۋىتتا 400-دەن استام ادام ەڭبەك ەتەدى. ولار - نەگىزىنەن، جەرگىلىكتى ماماندار.
سونىمەن قاتار، بۇگىندە بروندى تەحنيكانى ەكسپورتتاۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوزدەر ءجۇرىپ جاتىر. Kazakhstan Paramount Engineering وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ونىمگە كورشىلەس مەملەكەتتەردىڭ الەۋەتتى تاپسىرىس بەرۋشىلەرى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
جالپى، Kazakhstan Paramount Engineering قورعانىس تەحنيكاسى، ەلەكترونيكا، بايلانىس، ماشينا جاساۋ جانە ينجەنەرلىك كادرلاردى دايارلاۋ سالالارىنداعى كاسىپورىنداردى بىرىكتىرەتىن Barys Dynamics كومپانيالار توبىنىڭ قۇرامىندا بار.
ودان بولەك، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنا حولدينگتىڭ ەلەكتروندى- وپتيكالىق كەشەندەر، راديولوكاتسيالىق ستانسيالار، بايلانىس قۇرالدارى، روبوتتاندىرىلعان پلاتفورمالار جانە جاۋىنگەرلىك مودۋلدەر سالاسىنداعى جوبالارى تانىستىرىلدى. ولاردىڭ كەيبىرىندە قازاقستاندىق بولشەكتەردىڭ ۇلەسى %70- دان اسادى.
زاۋىتتان اتتانارىندا نۇرلىبەك نالىبايەۆ وتاندىق قورعانىس-ونەركاسىپ كەشەنىن ودان ءارى دامىتۋ، جەرگىلىكتى بولشەكتەر ءوندىرىسىن كەڭەيتۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە ەلدىڭ ينجەنەرلىك الەۋەتىن نىعايتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيا بروندى كولىكتەرىن ەلەكترلى قوزعالتقىشقا كوشىرە باستاعانىن جازعانبىز.