ەرلان قارين مەملەكەتتىك سىيلىق بەرۋ جونىندەگى كوميسسيا وتىرىسىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن ءال-فارابي اتىنداعى عىلىم مەن تەحنيكا جانە احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى گۋمانيتارلىق عىلىمدار سالاسىنداعى 2025 -جىلعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك سىيلىقتارىن بەرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ قورىتىندى وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
مەملەكەتتىك سىيلىقتارعا ۇمىتكەر رەتىندە بارلىعى 23 جۇمىس ۇسىنىلدى. الدىن الا ىرىكتەۋدەن كەيىن ەكىنشى كەزەڭگە التى جۇمىس ءوتتى.
كوميسسيا جۇمىستاردى قاراپ، مەملەكەتتىك عىلىمي- تەحنيكالىق ساراپتاما قورىتىندىسىن تىڭداۋ ناتيجەسىندە ءتيىستى ۇسىنىمدار ازىرلەدى.
- مۇنداي سىيلىققا يە بولۋ عىلىم مەن تەحنيكا سالاسىنداعى قايراتكەردىڭ ەڭبەگى جوعارى دەڭگەيدە مويىندالعانىن بىلدىرەدى. ءارى ءبىلىمنىڭ جاڭا سالاسىن نەمەسە ءبىلىمنىڭ ءبىر سالاسىندا جاڭا باعىتتى اشقان عىلىمي جاڭالىقتارعا، مونوگرافيالار مەن عىلىمي جۇمىستارعا، تەحنيكانىڭ، ماتەريالدار مەن تەحنولوگيالاردىڭ جاڭا تۇرلەرىن ويلاپ تاۋىپ، ونىڭ ءوندىرىسىن ۇيىمداستىرعاندارعا، سونداي-اق الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق سالانىڭ باسىم مىندەتتەرىن شەشۋگە جانە ەلىمىزدىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن عىلىمي، عىلىمي-تەحنيكالىق جانە يننوۆاتسيالىق قىزمەت ناتيجەلەرى ءۇشىن بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسى وتكەن بولاتىن.