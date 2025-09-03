ەرلان قارين: جاستار - مەملەكەت باسشىسى باستامالارىنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاستار ۇيىمدارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەستى.
ول ەلىمىزدىڭ پروگرەسسيۆتى دامۋىنداعى جاستاردىڭ باستى ءرولىن اتاپ ءوتتى:
- بۇگىندە مەملەكەت جاستارعا قولداۋ كورسەتىپ قانا قويماي، جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالاردا ولاردىڭ شەشۋشى ءرول اتقاراتىنىنا سەنىم ارتىپ وتىر.
مەملەكەت باسشىسى ءاربىر سوزىندە جاستارعا ارنايى ۇندەۋ ايتۋى بەكەر ەمەس. پرەزيدەنتىمىز ەلىمىزدىڭ جاسامپاز كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋدا جانە ىلگەرىلەتۋدە جاستاردىڭ شەشۋشى ءرول اتقاراتىنىن ايرىقشا اتاپ كورسەتەدى.
سوندىقتان مەملەكەت جاستاردى باسقارۋدىڭ بارلىق دەڭگەيىندە شەشىم قابىلداۋ ۇدەرىسىنە بەلسەندى تۇردە تارتادى. جاستاردىڭ پارلامەنتتەگى، ءماسليحاتتارداعى، قوعامدىق كەڭەستەردەگى وكىلدىگى ايتارلىقتاي ارتتى. پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە قاتىسۋشىلار جاۋاپتى لاۋازىمدارعا تاعايىندالادى. ياعني، «جاستار ءۇشىن ەمەس، جاستارمەن بىرگە» دەگەن جاستار ساياساتىنىڭ باستى قاعيداسى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ءوز كەزەگىندە وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ەل بولاشاعى ءۇشىن جاسامپازدىق الەۋەتىن جۇزەگە اسىرۋعا تالپىنىسى ارتىپ كەلەدى. بۇگىنگى تاڭدا مەملەكەت باسشىسى باستامالارىنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى - جاستار. بۇعان جاقىندا جۇرگىزىلگەن ساۋالنامالار دا دالەل. پرەزيدەنت بارىنەن بۇرىن جاستاردى كوبىرەك قولدايدى - 90 پايىزدان استام.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى كونفەسسياارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋ ماسەلەسىنە ارنالعان جيىن وتكىزگەن بولاتىن.