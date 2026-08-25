ەرلان اقكەنجەنوۆ سولتۇستىك وڭىردەگى جاڭا گاز قۇبىرىنا تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ەلدىڭ سولتۇستىك ءوڭىرىن گازداندىرۋعا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- قازىرگى تاڭدا گازداندىرۋ دەڭگەيى ەلىمىزدە 64,2 پايىز. 20,5 ميلليوننان استام قازاقستان تۇرعىندارىنىڭ ىشىندە 13 ميلليونىندا وسى كوگىلدىر وتىنعا قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى بار. بۇگىندە ەلدە بىرنەشە جوبا ىسكە اسىپ جاتىر. ەڭ ماڭىزدى - ول «ەسىل- استانا» گاز قۇبىرىن (سولتۇستىك وڭىرلەردى گازداندىرۋ) سالۋ. قازىر تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە قۇجاتتارى دايىندالىپ جاتىر، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا مينيستر بىلتىر قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا ءتيىستى مەموراندۋمعا قول قويىلعانىن ەسكە سالدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ حالىقتىڭ تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتىلۋ دەڭگەيىن %80- عا دەيىن جەتكىزۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس، اتالعان گاز قۇبىرى وسى مۇمكىندىكتى بەرەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇل جوبا استانا، كوكشەتاۋ جانە پەتروپاۆل قالالارىن گازبەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق ەلدىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىنە تابيعي گاز جەتكىزۋ باعىتتارىن ءارتاراپتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.