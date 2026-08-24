ەرمەك ساعىمبايەۆ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرمەك ساعىمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
ەرمەك الدابەرگەن ۇلى 1967 -جىلعى 11 -قازاندا الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
1989 -جىلى قازاق پوليتەحنيكالىق ينستيتۋتىن، 2007 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
1994-2006 -جىلدارى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىندا ءتۇرلى وفيسەرلىك لاۋازىمداردا قىزمەت اتقاردى.
2006-2019 -جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى كۇزەت قىزمەتىندە وفيتسەرلىك جانە باسشىلىق قىزمەتتەر اتقارعان.
2019-2021 -جىلدارى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى - ق ر پرەزيدەنتى كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى بولدى.
2021-2022 -جىلدارى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، كەيىن مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى قىزمەتىن اتقاردى.
2022 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى.
ەرمەك ساعىمبايەۆ Ⅱ دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن، ۆەدومستۆولىق جانە مەرەيتويلىق مەدالدارمەن ماراپاتتالعان. ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ قۇرمەتتى قىزمەتكەرى.
2020 -جىلى پرەزيدەنت جارلىعىمەن مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ گەنەرال-مايورى، ال 2022 -جىلى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك گەنەرال-لەيتەنانتى اسكەري اتاعى بەرىلگەن.
قازاق جانە ورىس تىلدەرىن مەڭگەرگەن.
ارتۋر لاستايەۆ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل بولىپ بەكىتىلدى
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ارتۋر لاستايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
ارتۋر ەرمەك ۇلى ەڭبەك جولىن الماتى قالاسى پروكۋراتۋراسىندا باستاعان. 2006-2008 -جىلدارى بوستاندىق اۋدانى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى، 2008-2010 -جىلدارى الماتى قالاسى پروكۋراتۋراسى باسقارماسىنىڭ اعا كومەكشىسى جانە پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2010-2016 -جىلدارى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق سالاداعى زاڭدىلىقتى قاداعالاۋ دەپارتامەنتىندە اعا پروكۋرور، كەيىن ءبولىم باستىعى بولدى.
2016-2018 -جىلدارى جەنيەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسى جانىنداعى قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلدىگىندە باس پروكۋراتۋرانىڭ رەسمي وكىلى ءارى ميسسيا كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقاردى. 2018-2022 -جىلدارى قازاقستاننىڭ شۆەيسارياداعى ەلشىلىگىندە باس پروكۋراتۋرانىڭ رەسمي وكىلى ءارى كەڭەسشى بولدى.
2022-2023 -جىلدارى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ حالىقارالىق-قۇقىقتىق ىنتىماقتاستىق قىزمەتىن باسقاردى.
2023 -جىلدان بەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى.
ارتۋر لاستايەۆ 2005 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «حالىقارالىق قۇقىق» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. 2007 -جىلى وسى ۋنيۆەرسيتەتتە «ەكونوميكا جانە قۇقىق نەگىزدەرى» ماماندىعى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىن العان.
2015 -جىلى ا ق ش- تاعى ۆيرگين ۋنيۆەرسيتەتىندە قىلمىستىق ادىلەت تورەلىگى بويىنشا ماگيسترلىك باعدارلامادان ءوتىپ، سەرتيفيكات العان. سول جىلى ا ق ش فەدەرالدىق تەرگەۋ بيۋروسىنىڭ ۇلتتىق اكادەمياسىندا ارنايى دايىندىقتان وتكەن.
2018 -جىلى جەنيەۆا ۋنيۆەرسيتەتىندە «قارۋلى قاقتىعىستارداعى حالىقارالىق قۇقىق» ماماندىعى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىن العان.
II دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن جانە «پروكۋراتۋرا ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعان. سونداي-اق ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇرمەت گراموتالارى جانە العىس حاتتارىنا يە.