KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەرمەك ساعىمبايەۆ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرمەك ساعىمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

    Kazakhstan names National Security Committee Chairman
    Photo credit: Akorda

    ەرمەك الدابەرگەن ۇلى 1967 -جىلعى 11 -قازاندا الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    1989 -جىلى قازاق پوليتەحنيكالىق ينستيتۋتىن، 2007 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.

    1994-2006 -جىلدارى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىندا ءتۇرلى وفيسەرلىك لاۋازىمداردا قىزمەت اتقاردى.

    2006-2019 -جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى كۇزەت قىزمەتىندە وفيتسەرلىك جانە باسشىلىق قىزمەتتەر اتقارعان.

    2019-2021 -جىلدارى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى - ق ر پرەزيدەنتى كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى بولدى.

    2021-2022 -جىلدارى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، كەيىن مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى قىزمەتىن اتقاردى.

    2022 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى.

    ەرمەك ساعىمبايەۆ Ⅱ دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن، ۆەدومستۆولىق جانە مەرەيتويلىق مەدالدارمەن ماراپاتتالعان. ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ قۇرمەتتى قىزمەتكەرى.

    2020 -جىلى پرەزيدەنت جارلىعىمەن مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ گەنەرال-مايورى، ال 2022 -جىلى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك گەنەرال-لەيتەنانتى اسكەري اتاعى بەرىلگەن.

    قازاق جانە ورىس تىلدەرىن مەڭگەرگەن.

    ارتۋر لاستايەۆ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل بولىپ بەكىتىلدى

    Kazakhstan reappoints Human Rights Ombudsman
    Photo credit: Kazinform

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ارتۋر لاستايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

    ارتۋر ەرمەك ۇلى ەڭبەك جولىن الماتى قالاسى پروكۋراتۋراسىندا باستاعان. 2006-2008 -جىلدارى بوستاندىق اۋدانى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى، 2008-2010 -جىلدارى الماتى قالاسى پروكۋراتۋراسى باسقارماسىنىڭ اعا كومەكشىسى جانە پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقاردى.

    2010-2016 -جىلدارى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق سالاداعى زاڭدىلىقتى قاداعالاۋ دەپارتامەنتىندە اعا پروكۋرور، كەيىن ءبولىم باستىعى بولدى.

    2016-2018 -جىلدارى جەنيەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسى جانىنداعى قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلدىگىندە باس پروكۋراتۋرانىڭ رەسمي وكىلى ءارى ميسسيا كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقاردى. 2018-2022 -جىلدارى قازاقستاننىڭ شۆەيسارياداعى ەلشىلىگىندە باس پروكۋراتۋرانىڭ رەسمي وكىلى ءارى كەڭەسشى بولدى.

    2022-2023 -جىلدارى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ حالىقارالىق-قۇقىقتىق ىنتىماقتاستىق قىزمەتىن باسقاردى.

    2023 -جىلدان بەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى.

    ارتۋر لاستايەۆ 2005 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «حالىقارالىق قۇقىق» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. 2007 -جىلى وسى ۋنيۆەرسيتەتتە «ەكونوميكا جانە قۇقىق نەگىزدەرى» ماماندىعى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىن العان.

    2015 -جىلى ا ق ش- تاعى ۆيرگين ۋنيۆەرسيتەتىندە قىلمىستىق ادىلەت تورەلىگى بويىنشا ماگيسترلىك باعدارلامادان ءوتىپ، سەرتيفيكات العان. سول جىلى ا ق ش فەدەرالدىق تەرگەۋ بيۋروسىنىڭ ۇلتتىق اكادەمياسىندا ارنايى دايىندىقتان وتكەن.

    2018 -جىلى جەنيەۆا ۋنيۆەرسيتەتىندە «قارۋلى قاقتىعىستارداعى حالىقارالىق قۇقىق» ماماندىعى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىن العان.

    II دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن جانە «پروكۋراتۋرا ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعان. سونداي-اق ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇرمەت گراموتالارى جانە العىس حاتتارىنا يە.

    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاعايىنداۋ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور