    11:55, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەرجان اشىقبايەۆ قىزمەتىنەن بوساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ەرجان اشىقبايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    п
    Фото: gov.kz

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرجان نيگماتوللا ۇلى اشىقبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ءبىلىمى: 1998 -جىلى ءال- فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن، حالىقارالىق قاتىناستار سالاسىنىڭ مامانى، ەكى شەت ءتىلىن مەڭگەرگەن رەفەرەنت- ەلتانۋشى.

    2012 -جىلى گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دج. ف. كەننەدي اتىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ مەكتەبى ماگيستراتۋراسىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ ماماندىعىن بىتىرگەن، «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ ستيپەندياتى.

    1998-1999 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ءتورتىنشى دەپارتامەنتىنىڭ ازيا، تاياۋ شىعىس جانە افريكا باسقارماسىنىڭ رەفەرەنتى.

    اعىلشىن، تۇرىك جانە فرانسۋز تىلدەرىن مەڭگەرگەن.

    1- سىنىپتى كەڭەسشى ديپلوماتيالىق دارەجەسى بار.

    1999-2001 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ اتتاشەسى، ءۇشىنشى، ەكىنشى حاتشىسى. 2001-2002 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەكونوميكالىق ساياسات دەپارتامەنتىنىڭ ەۋروپا جانە امەريكا ەلدەرىمەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ءبولىمىنىڭ باستىعى.

    2002-2005 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بەلگيا كورولدىگىندەگى ەلشىلىگىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى. 2005 -جىلعى ناۋرىزدان ماۋسىمعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق گۋمانيتارلىق جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.

    2005-2007 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ جەتەكشىسى. 2007-2009 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى.

    2009-2011 -جىلدارى ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى. 2012 -جىلعى قىركۇيەكتەن قازانعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-مينيستر كەڭسەسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.

    2012-2013 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ سىرتقى ساياسات ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.

    2013 -جىلعى جەلتوقساننان قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.

    2021 -جىلدان بەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى.

    ايتا كەتەلىك بۇعان دەيىن ەرلان الىمبايەۆ قىزمەتىنەن بوساتىلعان ەدى.

    اۆتور

    نازىم بولەسوۆا

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
