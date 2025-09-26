ەرجان اشىقبايەۆ قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەرجان اشىقبايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرجان نيگماتوللا ۇلى اشىقبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءبىلىمى: 1998 -جىلى ءال- فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن، حالىقارالىق قاتىناستار سالاسىنىڭ مامانى، ەكى شەت ءتىلىن مەڭگەرگەن رەفەرەنت- ەلتانۋشى.
2012 -جىلى گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دج. ف. كەننەدي اتىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ مەكتەبى ماگيستراتۋراسىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ ماماندىعىن بىتىرگەن، «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ ستيپەندياتى.
1998-1999 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ءتورتىنشى دەپارتامەنتىنىڭ ازيا، تاياۋ شىعىس جانە افريكا باسقارماسىنىڭ رەفەرەنتى.
اعىلشىن، تۇرىك جانە فرانسۋز تىلدەرىن مەڭگەرگەن.
1- سىنىپتى كەڭەسشى ديپلوماتيالىق دارەجەسى بار.
1999-2001 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ اتتاشەسى، ءۇشىنشى، ەكىنشى حاتشىسى. 2001-2002 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەكونوميكالىق ساياسات دەپارتامەنتىنىڭ ەۋروپا جانە امەريكا ەلدەرىمەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ءبولىمىنىڭ باستىعى.
2002-2005 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بەلگيا كورولدىگىندەگى ەلشىلىگىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى. 2005 -جىلعى ناۋرىزدان ماۋسىمعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق گۋمانيتارلىق جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
2005-2007 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ جەتەكشىسى. 2007-2009 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى.
2009-2011 -جىلدارى ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى. 2012 -جىلعى قىركۇيەكتەن قازانعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-مينيستر كەڭسەسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
2012-2013 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ سىرتقى ساياسات ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.
2013 -جىلعى جەلتوقساننان قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
2021 -جىلدان بەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى.
ايتا كەتەلىك بۇعان دەيىن ەرلان الىمبايەۆ قىزمەتىنەن بوساتىلعان ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا