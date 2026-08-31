ەرجان بايتىلەس «قازاق گازەتتەرى» ج ش س باس ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - «قازاق گازەتتەرى» ج ش س باس ديرەكتورى بولىپ بايتىلەس ەرجان ايتورە ۇلى تاعايىندالدى.
«قازاق گازەتتەرى» ج ش س - قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە قاراستى، ەلىمىزدەگى بىرنەشە ءىرى مەملەكەتتىك باسىلىمدار مەن جۋرنالداردىڭ باسىن بىرىكتىرەتىن جەتەكشى مەديا حولدينگ.
2023 -جىلدىڭ باسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن «ەگەمەن قازاقستان» جانە «قازاق گازەتتەرى» سەرىكتەستىكتەرى بىرىكتىرىلىپ، ءبىرىڭعاي ورتاق اقپاراتتىق قۇرىلىم رەتىندە قايتا قۇرىلدى. حولدينگ ءبىر شاڭىراق استىندا 6 گازەت پەن 5 جۋرنالدى جانە ولاردىڭ جەلىلىك رەسۋرستارىن ۇيلەستىرەدى.
گازەتتەر:
«ەگەمەن قازاقستان»، «كازاحستانسكايا پراۆدا»، «انا ءتىلى»، «ۋيعۋر اۆازي»، «ۇلان»، «درۋجنىە رەبياتا».
جۋرنالدار:
«اقيقات»، «مىسل»، «تەڭگە مونيتورى»، «ۇركەر»، «اقجەلكەن»، «بالدىرعان».
ەرجان بايتىلەس 1981 -جىلى قىزىلوردا وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن جۋرناليستيكا ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان.
قارىمدى قالامگەر «الماتى اقشامى»، «التى الاش»، «انا ءتىلى»، «egemen Qazaqstan» سەكىلدى ەلىمىزدىڭ ىرگەلى باسىلىمدارىندا ءتىلشى قىزمەتىن اتقارىپ، جۋرناليستيكانىڭ بارلىق ساتىسىنان ءوتتى.
2008-2011 -جىلدارى رەسپۋبليكالىق «انا ءتىلى» گازەتى باس رەداكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولدى. كەيىن رەسپۋبليكالىق «egemen Qazaqstan» گازەتىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
2018-2019 -جىلدارى «Nur Otan» پارتياسى قىزىلوردا وبلىستىق فيليالى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
2019 -جىلى پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى سەكتورىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، 2021 -جىلدان 2023 -جىلعا دەيىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى حاتشىلىعى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
ال 2023 -جىلدان بۇگىنگە دەيىن پرەزيدەنت كەڭەسشىسى -باسپاءسوز حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «قازاق گازەتتەرى» ج ش س- ءىن پروفەسسور، ۇ ع ا اكادەميگى ديحان قامزابەك ۇلى 2022 -جىلدان بەرى باسقارىپ كەلدى.
بەلگىلى الاشتانۋشى عالىم، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى جانە پروفەسسور ديحان قامزابەك ۇلى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتى بولىپ سايلاندى.