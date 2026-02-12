رەفەرەندۋمدى ازىرلەۋ مەن وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ جوسپارى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى 2026 -جىلعى 15-ناۋرىزعا تاعايىندالعان رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدى ازىرلەۋ مەن وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى بەكىتىلدى.
جوسپارعا سايكەس، 12- اقپاننان باستاپ 14- ناۋرىز كۇنى ساعات 00-00-گە دەيىن ۇگىت جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرىلەدى. ال 21 -اقپاندا اۋماقتىق جانە ۋچاسكەلىك كوميسسيالار قۇرامى، رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىنىڭ شەكارالارى تۋرالى مالىمەتتەر جاريالانادى.
27- اقپان مەن 4 -ناۋرىز ارالىعىندا ازاماتتار داۋىس بەرۋ ۋاقىتى مەن ورنى تۋرالى حاباردار ەتىلەدى. 12-14 -ناۋرىز كۇندەرى ارالىعىندا ۋچاسكەلىك رەفەرەندۋم كوميسسيالارىنا بيۋللەتەندەر جەتكىزىلدى.
سونىمەن قاتار 14 -ناۋرىز كۇنى تىنىشتىق كۇنى بولىپ بەلگىلەنەدى. بۇل كۇنى ۇگىت جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى.
15- ناۋرىزدا ەل ازاماتتارى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا داۋىس بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.