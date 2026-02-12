ق ز
    18:40, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    رەفەرەندۋمدى ازىرلەۋ مەن وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ جوسپارى بەكىتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى 2026 -جىلعى 15-ناۋرىزعا تاعايىندالعان رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدى ازىرلەۋ مەن وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى بەكىتىلدى.

    Жаңа Конституцияның жобасы республикалық референдумға шығарылды
    Фото: Конституциялық сот

    جوسپارعا سايكەس، 12- اقپاننان باستاپ 14- ناۋرىز كۇنى ساعات 00-00-گە دەيىن ۇگىت جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرىلەدى. ال 21 -اقپاندا اۋماقتىق جانە ۋچاسكەلىك كوميسسيالار قۇرامى، رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىنىڭ شەكارالارى تۋرالى مالىمەتتەر جاريالانادى.

    27- اقپان مەن 4 -ناۋرىز ارالىعىندا ازاماتتار داۋىس بەرۋ ۋاقىتى مەن ورنى تۋرالى حاباردار ەتىلەدى. 12-14 -ناۋرىز كۇندەرى ارالىعىندا ۋچاسكەلىك رەفەرەندۋم كوميسسيالارىنا بيۋللەتەندەر جەتكىزىلدى.

    سونىمەن قاتار 14 -ناۋرىز كۇنى تىنىشتىق كۇنى بولىپ بەلگىلەنەدى. بۇل كۇنى ۇگىت جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى.

    15- ناۋرىزدا ەل ازاماتتارى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا داۋىس بەرەدى.

    ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
