ەۋرازيالىق دامۋ بانكى قازاقستان ەكونوميكاسىنا 5,2 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالدى
استانا. KAZINFORM - ءارتۇرلى نىساندا جانە ءارتۇرلى مەرزىمگە تارتىلاتىن ينۆەستيتسيالار قازاقستان ەكونوميكاسىن ساپالى ترانسفورماتسيالاۋعا جاعداي جاسايدى.
بۇل تۋرالى ەۋرازيالىق دامۋ بانكىنىڭ ينتەگراتسيالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ باسشىسى الەكساندر زابويەۆ ITS IDEAS 2026: Markets in Motion كونفەرەنسياسىندا مالىمدەدى.
- قاراجات ەكونوميكاعا ءارتۇرلى نىساندا، ءارتۇرلى مەرزىمگە كەلەدى، ونىڭ ىشىندە ۇزاق مەرزىمدى قاراجاتتار دا بار. سوعان قاراماستان، مۇنىڭ ءبارى بۇرىنعى ءوڭىردى، سونىڭ ىشىندە قازاقستاندى ساپالى ترانسفورماتسيالاۋعا جاعداي جاسايدى، - دەدى الەكساندر زابويەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان بىرتىندەپ كاپيتال، ساۋدا جانە كولىك توعىسىنا اينالىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار وڭىردەگى تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ قۇرىلىمى دا وزگەرىپ جاتىر. ينۆەستيتسيالار بۇرىنعىداي تەك شيكىزات سەكتورىنا ەمەس، وڭدەۋ ونەركاسىبىنە، ەلەكتر ەنەرگەتيكاسىنا، كولىك جانە اگروونەركاسىپتىك كەشەندەرگە باعىتتالا باستادى.
- ت م د كەڭىستىگىندەگى ينۆەستيتسيالار اياسىندا عانا ەمەس، ازيا ەلدەرىنەن ورتالىق ازياعا جانە الەمنىڭ باسقا وڭىرلەرىنەن كەلەتىن ينۆەستيتسيالار اياسىندا دا بولىپ جاتقان وتە ماڭىزدى ىرگەلى وزگەرىس، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
زابويەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەۋرازيالىق دامۋ بانكى 2022-2026 -جىلدارعا ارنالعان ستراتەگياسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا بانك مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ەكونوميكاسىنا 9,2 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالعان. ونىڭ 5,2 ميلليارد دوللارى قازاقستان ەكونوميكاسىنا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار قازاقستان ورتالىق ازياداعى شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار اعىنىنىڭ نەگىزگى نۇكتەسى بولىپ قالا بەرەدى. وڭىردەگى بارلىق ينۆەستيتسيالار ءوسىمىنىڭ %55- ى قازاقستاننىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى.