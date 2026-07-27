قىزىلوردادا ۇيلەر قىزىل كىرپىشتەن سالىنا بەرە مە
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىندا ءبىر كەزدەرى تۇرعىن ۇيلەردى ءبىرىڭعاي قىزىل كىرپىشتەن سوعۋ سانگە اينالعان بولاتىن. بۇل ءۇردىس كەيىن سايابىرسىعانىن بايقاپ ءجۇرمىز.
Kazinform ءتىلشىسىنىڭ «قىزىل كىرپىشتىڭ ورنىن نە باسادى؟» دەگەن سۇراعىنا وبلىستىق قۇرىلىس، ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرلان توراليەۆ جاۋاپ بەردى.
- پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك ماشبەك ۇلى ايماقتى باسقارعان تۇستا قىزىل كىرپىشتى الماستىراتىن جاڭا ماتەريال تاۋىپ، سونى پايدالانۋ تۋرالى تاپسىرما جۇكتەگەن بولاتىن. تاپسىرمانى ورىنداۋ ماقساتىندا ءبىز فيبروسەمەنتتى پانەلدى قولدانۋعا كوشتىك. وتە ساپالى ماتەريال. ال قازىرگى كەزدە اليۋميني كومپوزيتتى پانەلدى قولدانىسقا كەڭىنەن ەنگىزە باستادىق. كەپىلدىك مەرزىمى 25-30 جىلعا دەيىن بارادى. كۇننىڭ ىستىعىن نىساننىڭ ىشىنە جىبەرمەي ۇستايدى، سالقىن كەزدە جىلۋ ءۇي نەمەسە عيماراتتىڭ ىشىندە ساقتالادى. ەشقاشان شىرىمەيدى. الداعى ۋاقىتتا جاڭادان سالىناتىن تۇرعىن ۇيلەردىڭ سىرتىن سونىمەن قاپتاۋ جوسپارلانعان، - دەدى ول.
باسقارما باسشىسى قىزىلوردا قالاسىندا نەلىكتەن ءزاۋلىم ءۇي-جايلار سالىنبايتىنىن ايتىپ بەردى.
- 25 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ شارشى مەترىنىڭ قۇنى وتە قىمبات، ەكونوميكالىق جاعىنان ءتيىمسىز. ەسەپتەۋىمىزگە سايكەس وبلىس ورتالىعى ءۇشىن تۇرعىن ۇيلەر مەن عيماراتتاردى 7, 9, ەڭ ءارىسى 12 قاباتتى ەتىپ سالعان ءتيىمدى. ودان تىم بيىكتەتۋگە توپىراق جاعدايى مۇمكىندىك بەرمەيدى، - دەدى ەرلان توراليەۆ.
ايتا كەتەيىك، قىزىلوردا قالاسىنداعى ۇيلەر مەن نىسانداردىڭ باسىم كوپشىلىگى بەس قاباتتان اسپايدى.
بۇعان دەيىن ءبىز ءۇش جىلدا قىزىلوردا قالاسىندا 1 ميلليارد 775 ميلليون تەڭگەگە 60 ەسكى كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ قاسبەتتەرى زاماناۋي پانەلمەن قاپتالعانىن جازدىق.