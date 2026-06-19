قىتايلار قازاقستان تاۋلارىندا الەمدىك دەڭگەيدەگى قالا سالادى
استانا. قازاقپارات - قىتايلار تۇركىستان تاۋلارىندا قالا تۇرعىزىپ، قاسقاسۋدى قازاقتىڭ كۋرشيەۆەلىنە اينالدىرماقشى.
الەمدەگى ءىرى قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ ءبىرى China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) تۇركىستان وبلىسىنداعى قاسقاسۋ تاۋ شاتقالىندا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تاۋ-شاڭعى كۋرورتىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. وبلىس اكىمدىگى، بۇل باستامانى فرانسياداعى ايگىلى كۋرشيەۆەل كۋرورتىنىڭ قازاقستاندىق بالاماسى بولادى دەپ وتىر. ول تولە بي اۋدانى اۋماعىندا، لەڭگەر قالاسىنان شامامەن 35 ك م جەردە ورنالاسقان.
تەڭىز دەڭگەيىنەن 3200 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان تاۋ بوكتەرىندە الەمدە تەڭدەسى جوق ەكولوگيالىق دەمالىس ايماعى بوي كوتەرەدى. كۋرورت اۋماعىندا مۇز پىشىندەس ەرەكشە قوناقۇيلەر، وتباسىلىق دەمالىس ايماقتارى، بيزنەس-كلاستەرلەر، ويىن-ساۋىق جانە سپورت نىساندارى ورنالاستىرىلادى. قىتايلىق ينۆەستورلار ۇسىنعان جوبا بويىنشا قاسقاسۋ جىل بويى جۇمىس ىستەيتىن زاماناۋي تۋريستىك ورتالىق بولادى. سونداي-اق تاۋ شىڭدارىن بايلانىستىراتىن اسپالى جولدار سالۋ كوزدەلگەن.
«بىرلەسكەن جوبا جۇزەگە اسقان جاعدايدا قاسقاسۋ قازاقستان عانا ەمەس، ورتالىق ازياداعى ەڭ تارتىمدى تۋريستىك ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالماق. ساراپشىلار قاسقاسۋ جوباسىن فرانسياداعى ايگىلى كۋرشيەۆەل كۋرورتىنىڭ قازاقستاندىق بالاماسى رەتىندە باعالاپ وتىر»، - دەيدى وبلىس اكىمدىگىنىڭ رەسمي وكىلدەرى.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبا جۇزەگە اسسا، قاسقاسۋ قازاقستانداعى عانا ەمەس، ورتالىق ازياداعى ەڭ تارتىمدى تۋريستىك باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالىپ، شامامەن 10 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى.
24.kz