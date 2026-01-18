قىتايدىڭ گۋاڭجوۋ قالاسىندا قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعى اشىلدى
استانا. KAZINFORM — قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنىڭ ورتالىعى گۋاڭجوۋ قالاسىندا قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعى رەسمي تۇردە اشىلدى. بۇل تۋرالى گۋاڭجوۋ قالالىق سىرتقى ىستەر باسقارماسى حابارلادى، دەپ جازدى سينحۋا.
ونىڭ كونسۋلدىق وكرۋگى گۋاڭدۋڭ، حۋنان، حاينان جانە يۋننان پروۆينتسيالارىن، سونداي- اق گۋاڭشي اۆتونوميالىق اۋدانىن قامتيدى.
جاڭا مەكەمەنىڭ اشىلۋىمەن گۋاڭجوۋداعى شەت مەملەكەتتەردىڭ باس كونسۋلدىقتارىنىڭ جالپى سانى 70-كە جەتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدىڭ گۋاڭجوۋمەن ساۋدا- ساتتىق قارىم- قاتىناسى ارتقان. 2025 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا قىتايدىڭ جەتەكشى اۋە كومپانياسى China Southern Airlines رەسمي تۇردە گۋاڭجوۋ- الماتى تىكەلەي باعىتىن ىسكە قوستى. قازىرگى ۋاقىتتا رەيستەردىڭ جيىلىگى اپتاسىنا باستاپقى ۇشتەن بەسكە دەيىن ءوستى.