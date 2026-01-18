ق ز
    قىتايدىڭ گۋاڭجوۋ قالاسىندا قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعى اشىلدى

    استانا. KAZINFORM — قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنىڭ ورتالىعى گۋاڭجوۋ قالاسىندا قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعى رەسمي تۇردە اشىلدى. بۇل تۋرالى گۋاڭجوۋ قالالىق سىرتقى ىستەر باسقارماسى حابارلادى، دەپ جازدى سينحۋا.

    Гуанчжоу
    Фото: Гуанчжоу шаҳри, Синьхуа агентлиги

    ونىڭ كونسۋلدىق وكرۋگى گۋاڭدۋڭ، حۋنان، حاينان جانە يۋننان پروۆينتسيالارىن، سونداي- اق گۋاڭشي اۆتونوميالىق اۋدانىن قامتيدى.

    جاڭا مەكەمەنىڭ اشىلۋىمەن گۋاڭجوۋداعى شەت مەملەكەتتەردىڭ باس كونسۋلدىقتارىنىڭ جالپى سانى 70-كە جەتتى.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدىڭ گۋاڭجوۋمەن ساۋدا- ساتتىق قارىم- قاتىناسى ارتقان. 2025 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا قىتايدىڭ جەتەكشى اۋە كومپانياسى China Southern Airlines رەسمي تۇردە گۋاڭجوۋ- الماتى تىكەلەي باعىتىن ىسكە قوستى. قازىرگى ۋاقىتتا رەيستەردىڭ جيىلىگى اپتاسىنا باستاپقى ۇشتەن بەسكە دەيىن ءوستى.

