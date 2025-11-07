قىتايعا باراتىن قازاقستاندىق كولىكتەرگە رۇقسات شەكتەۋسىز بەرىلەدى
استانا. قازاقپارات - 5-6 -قاراشا كۇندەرى «قورعاس» شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىعى حالىقارالىق ورتالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ كولىك مينيسترلىگى وكىلدەرىنىڭ حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارى ماسەلەلەرىنە قاتىستى كەزدەسۋى ءوتتى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيا قۇرامىنا ق ر ق م مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ، «قازاقستان حالىق بانكى» ا ق، «اقپاراتتىق- ەسەپتىك ورتالىق» ا ق جانە تاسىمالداۋشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى كىردى.
كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىندە تاراپتار كەلەسى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزدى:
• 6-12-قاراشا ارالىعىندا قىتاي تاراپى قازاقستانعا 15 مىڭ رۇقسات بلانكىلەرىن بەرەدى. وسىلايشا جەتى كۇننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق تاسىمالداۋشىلاردىڭ تاۋلىكتىك ناقتى قاجەتتىلىگى ايقىندالادى. الىنعان دەرەكتەردىڭ نەگىزىندە بولاشاقتا رۇقسات بلانكىلەرى كۇن سايىن بەرىلەتىن بولادى.
• 2026 -جىلدان باستاپ رۇقسات بلانكىلەرىن ساندىق شەكتەۋسىز، ياعني شەكسىز تۇردە بەرۋ جۇيەسىنە كوشۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسىلايشا قىتايعا ەلەكتروندى كەزەك جۇيەسى ارقىلى كىرەتىن بارلىق كولىك قۇرالىنا، ق ح ر زاڭناماسىن بۇرىن بۇزباعان جاعدايدا، رۇقساتتار اۆتوماتتى تۇردە بەرىلەتىن بولادى.
اتاپ ءوتۋ قاجەت، 2024 -جىلى قازاقستاندىق تاسىمالداۋشىلار 228 مىڭ رۇقسات بلانكىلەرىن پايدالانعان، ال اعىمداعى جىلدىڭ باسىنان بەرى 230 مىڭنان استام قىتايلىق رۇقسات بلانكىلەرى الىنعان جانە پايدالانىلعان.
ايتا كەتەلىك قورعاس كەدەن بەكەتى ارقىلى جۇك اينالىمى التى ايدا 20 ميلليون توننادان استى.