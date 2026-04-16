بيىل جەڭىل ونەركاسىپ سالاسىندا 8 ءىرى جوبا ىسكە اسىرىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جەڭىل ونەركاسىپ سالاسىندا بيىل 8 ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحامەد انداكوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا ەلدە جەڭىل ونەركاسىپ سالاسىندا 1450 كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ ىشىندە 836 تىگىن، 489 توقىما بۇيىمدارىن وندىرەتىن، ال 125 بىلعارى جانە وعان قاتىستى ونىمدەر شىعاراتىن كاسىپورىن.
- جەڭىل ونەركاسىپتى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتى - ىشكى وڭدەۋ ۇلەسىن ارتتىرۋ جانە ەكونوميكانىڭ شيكىزاتقا تاۋەلدىلىگىن ازايتۋ. بۇل مىندەت ينۆەستيتسيا تارتۋ، جاڭا وندىرىستەردى ىسكە قوسۋ جانە جۇيەلى قولداۋ شارالارىن جۇزەگە اسىرۋ ارقىلى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ورىندالىپ كەلەدى، - دەدى ول.
2025 -جىلى سالادا 600-دەن استام جۇمىس ورنى اشىلىپ، 13 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا اقتوبە وبلىسىنداعى ءجۇن وڭدەۋ جوباسى، اتىراۋ وبلىسىندا توقىلعان پوليپروپيلەن گەوماتاسىن وندىرەتىن زاۋىت جانە تۇركىستان وبلىسىنداعى ماقتا-توقىما كەشەنىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بار.
بيىل ىسكە اسىرىلاتىن جوبالار سالانىڭ وندىرىستىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. اتاپ ايتقاندا، شىمكەنت قالاسىندا ارالاس جانە ماقتا ماتالارىن وندىرەتىن زاۋىت، اتىراۋ وبلىسىندا ەكسترۋزيالىق پوليپروپيلەن گەوتورلارىن ءوندىرۋ زاۋىتىنىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى جانە تۇركىستان وبلىسىندا ماقتا-توقىما كەشەنىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ىسكە قوسىلادى.