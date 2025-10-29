قىتاي-ا ق ش ديالوگىنىڭ قازاقستان ءۇشىن ماڭىزى قانداي
استانا. KAZINFORM - قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ بۇگىن جاريالاعان رەسمي اقپاراتىنا سايكەس، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەن امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەرتەڭ وڭتۇستىك كورەيانىڭ پۋسان قالاسىندا كەزدەسەدى.
ەكى ەل كوشباسشىلارى ەكىجاقتى قاتىناستار مەن حالىقارالىق ماسەلەلەردى تالقىلاماق. بۇل شەشىم سوڭعى جىلدارى ءۇزىلىپ قالعان جوعارى دەڭگەيدەگى ديالوگتى قايتا جانداندىرىپ، ازيا-تىنىق مۇحيتى كەڭىستىگى مەن جاھاندىق احۋالعا وڭ سەرپىن بەرۋگە باعىتتالعان.
قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى تۇراقتى بايلانىس تەك ەكى مەملەكەت ءۇشىن عانا ەمەس، بۇكىل وڭىرلىك جانە جاھاندىق تۇراقتىلىق ءۇشىن ماڭىزدى. قازىرگى تاڭدا جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ قايتا قۇرىلۋى، گەوساياسي تاۋەكەلدەردىڭ ارتۋى سياقتى فاكتورلار الەمدىك ەكونوميكاعا ايتارلىقتاي اسەر ەتىپ وتىر. وسىنداي جاعدايدا ءىرى دەرجاۆالاردىڭ تىكەلەي بايلانىس ورناتۋى ءوزارا سەنىمدى نىعايتىپ، قاۋىپ-قاتەردىڭ جاھاندىق دەڭگەيدە تارالۋىن تەجەيدى.
قىتاي مەن ا ق ش- تىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋلەرى
سوڭعى ونجىلدىقتا ەكى ەل اراسىنداعى ديالوگ ءتۇرلى كەزەڭدەردەن ءوتتى.
2017 -جىلعى فلوريداداعى مار- ا- لاگو سامميتى ءوزارا سەنىم مەن ساۋدا تەڭگەرىمىنە باعىتتالعان ەدى. بۇل - ترامپتىڭ شەتەل كوشباسشىسىن العاش قابىلداعان سامميتى بولاتىن.
2018 -جىلى بۋەنوس- ايرەستەگى G20 سامميتىندە تاراپتار ساۋدا سوعىسىن ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزدى.
2019 -جىلعى وساكا سامميتى تەحنولوگيا مەن زياتكەرلىك مەنشىك سالاسىنداعى شەكتەۋلەرمەن ەرەكشەلەندى.
وسى كەزدەسۋلەردىڭ بارلىعىنا ورتاق سەبەپ - تولىق وقشاۋلانۋدان اۋلاق بولۋ جانە ديالوگتى جالعاستىرۋ قاجەتتىگى. پۋسانداعى الداعى كەزدەسۋ - وسى ساباقتاستىقتىڭ جالعاسى. ول ءىس جۇزىندە پراگماتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى قايتا بەكىتۋگە جانە تۇراقسىزدىق تاۋەكەلدەرىن ازايتۋعا باعىتتالادى. بۇل ۇدەرىس جاھاندىق ساۋدا جۇيەسىنىڭ اشىقتىعىن ساقتاۋعا جانە كوپجاقتى ءوزارا ارەكەت ەتۋگە جاڭا مۇمكىندىك بەرەدى.
كەزدەسۋ نەلىكتەن پۋساندا وتەدى
كەزدەسۋ ءۇشىن پۋسان قالاسىنىڭ تاڭدالۋى دا كەزدەيسوقتىق ەمەس. پۋسان - وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكىنشى ءىرى قالاسى ءارى ازيا- تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى ماڭىزدى لوگيستيكالىق حاب. وڭتۇستىك كورەيا ءوزىنىڭ سىرتقى ساياساتىندا تەپە-تەڭدىك ۇستانىمىن ساقتاپ كەلەدى: ءبىر جاعىنان ا ق ش- پەن ستراتەگيالىق وداقتاستىقتى دامىتىپ، ەكىنشى جاعىنان قىتايمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتىپ وتىر.
بۇل فورمات ايماقتىق شيەلەنىستەردىڭ جۇمسارۋىنا سەپتىگىن تيگىزۋى ىقتيمال.
2024 -جىلى پەرۋدە وتكەن ازيا-تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى (ارەس) سامميتىندەگى بايدەن مەن شي جينپيڭ كەزدەسۋى كوپجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋگە جول اشقان ەدى. پۋساندا وتەتىن جاڭا ديالوگ سول باعىتتى جالعاستىرىپ، ارەس پەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى سياقتى قۇرىلىمداردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋى مۇمكىن.
قازاقستاننىڭ ءرولى جانە ايماقتىق سەرىكتەستىك
قازاقستاننىڭ كوپ ۆەكتورلى جانە اشىق سىرتقى ساياساتى ءىرى دەرجاۆالار اراسىنداعى ءوزارا ءتۇسىنىستى نىعايتۋعا باعىتتالعان. قازاقستان مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى ەۋرازيا مەن ازيا اراسىنداعى تابيعي كوپىر ءرولىن اتقارىپ، ەنەرگەتيكا، كولىك جانە سيفرلىق تەحنولوگيالار سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتا الادى.
الداعى ۋاقىتتا ا ق ش-تا وتەتىن C5+1 سامميتى - ورتالىق ازيا مەن امەريكا اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ جاڭا كەزەڭى. قازاقستان C5+1 فورماتىنداعى بەلسەندى مۇشە رەتىندە سيفرلىق ءدالىز بەن جاسىل ەنەرگەتيكا جوبالارىن ىلگەرىلەتۋدى ۇسىنادى. بۇل كەزدەسۋدە ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك، كولىك دالىزدەرى مەن ايماقتىق تۇراقتىلىق ماسەلەلەرى قاراستىرىلماق. مۇنداي كوپجاقتى الاڭدار پۋسانداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ديالوگپەن ءوزارا تولىعىسىپ، جاھاندىق ۇيلەسىمدىلىكتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
پۋساندا وتەتىن قىتاي مەن ا ق ش باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى قازىرگى حالىقارالىق جاعدايداعى اسا ماڭىزدى ديپلوماتيالىق قادام بولماق. ول ءىرى دەرجاۆالاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن، ءوزارا سەنىم مەن ىنتىماقتاستىق ارقىلى ورتاق يگىلىككە ۇمتىلۋ ۇستانىمىن ايقىن كورسەتەدى. قازاقستان ءۇشىن مۇنداي باستامالار ايماقتىڭ تۇراقتىلىعىن ساقتاۋ جانە كوپ جاقتى سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋ جولىنداعى جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى.
اۆتور
مۇقتار مۇرات