قۇيرىقتىكولدەگى سيرەك مەتالدارىنىڭ قورى 935 مىڭ توننادان استى
استانا. KAZINFORM - بيىل گەولوگيا سالاسىن دامىتۋدىڭ 2023-2027 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى.
سوڭعى بەس جىلدا قازاقستاننىڭ گەولوگيا سالاسىندا مينەرالدىق- شيكىزات بازاسىن كەڭەيتۋگە، گەولوگيالىق زەرتتەۋلەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلدى.
2020-2025 -جىلدار ارالىعىندا گەولوگيالىق جانە گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەرمەن قامتىلعان اۋماق كولەمى 1576,5 مىڭ شارشى شاقىرىمنان 2038,2 مىڭ شارشى شاقىرىمعا دەيىن ۇلعايدى. بۇل كورسەتكىش گەولوگيالىق زەردەلەۋ دەڭگەيىن ارتتىرىپ، پايدالى قازبالاردىڭ جاڭا پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكەلەرىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
2021 -جىلى قازاقستاننىڭ فانەروزويلىق تۇزىلىمدەرىنىڭ ستراتيگرافيالىق سحەمالارىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالدى. حالىقارالىق حرونوستراتيگرافيالىق شكالاعا سايكەس جۇرگىزىلگەن بۇل جۇمىس وتاندىق گەولوگيالىق دەرەكتەردى حالىقارالىق ستاندارتتارمەن ۇيلەستىرۋگە جانە گەولوگيالىق زەرتتەۋلەردىڭ عىلىمي نەگىزىن جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
— 2022 -جىلى كاسپيي ماڭى باسسەينىنىڭ تەرەڭ قۇرىلىمىن زەرتتەۋگە باعىتتالعان «ەۋرازيا» جوباسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى اياقتالدى. جوبا اياسىندا ءوڭىر بويىنشا جيناقتالعان بارلىق گەولوگيالىق جانە گەوفيزيكالىق دەرەكتەر زاماناۋي تاسىلدەر مەن ينتەرپرەتاتسيالاۋ تەحنولوگيالارىن پايدالانا وتىرىپ قايتا وڭدەلدى جانە تالداندى. ناتيجەسىندە كاسپي ماڭى ويپاتىنداعى ەڭ پەرسپەكتيۆالى ايماقتار ايقىندالىپ، باسسەيننىڭ بولجامدى كومىرسۋتەك رەسۋرستارى 4,7 تريلليون توننا شارتتى وتىن كولەمىندە باعالاندى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
وسى جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى گەولوگيا سالاسىن دامىتۋدىڭ 2023-2027 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى. قۇجاتتا سالانى ودان ءارى دامىتۋ، مينەرالدىق- شيكىزات بازاسىن تولىقتىرۋ جانە گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى نەگىزگى باعىتتار بەلگىلەندى.
2023 -جىلى گەولوگيا سالاسىنىڭ عىلىمي- ادىستەمەلىك نەگىزىن جەتىلدىرۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ستراتيگرافيالىق جانە پەتروگرافيالىق كودەكستەرى ازىرلەنىپ، جاريالاندى. بۇل قۇجاتتار گەولوگيالىق قاباتتاردى سيپاتتاۋ، ولاردىڭ جاسىن انىقتاۋ جانە تاۋ جىنىستارىن جىكتەۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي تاسىلدەردى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
— 2024 -جىلى جۇرگىزىلگەن ىزدەۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە قاراعاندى وبلىسىنىڭ قارقارالى اۋدانىندا ورنالاسقان قۇيرىقتىكول ۋچاسكەسىنىڭ جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار بويىنشا كەلەشەگى زور ەكەندىگى انىقتالدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى اتالعان اۋماقتا ونەركاسىپتىك تۇرعىدا يگەرۋگە جەتكىلىكتى كولەمدە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەردىڭ شوعىرلانعانىن كورسەتتى.
ۋچاسكە اۋماعىندا دوس-1، دوس-2، دوس-3 جانە ىرعىز اتتى ءتورت پەرسپەكتيۆالى الاڭ ءبولىنىپ، سەريي، لانتان، نەوديم جانە يتتري ەلەمەنتتەرى بويىنشا بولجامدى رەسۋرستارعا باعالاۋ جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەردىڭ بولجامدى رەسۋرستارى 935,4 مىڭ توننانى قۇرادى. سونىمەن قاتار ىرعىز الاڭىندا س2 ساناتى بويىنشا 795,8 مىڭ توننا قور ەسەپتەلدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
گەولوگيالىق زەرتتەۋلەردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا 1:50 000 ماسشتابتاعى گەولوگيالىق تۇسىرىلىمدەردى جۇرگىزۋگە ارنالعان 25 جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەندى. بۇل جۇمىستار بولاشاقتا قاتتى پايدالى قازبالاردى، ونىڭ ىشىندە سيرەك جانە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى انىقتاۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋعا جانە گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ دالدىگىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىلايشا، كەيىنگى جىلدارى جۇزەگە اسىرىلعان جۇمىستار قازاقستاننىڭ مينەرالدىق- شيكىزات بازاسىن كەڭەيتۋگە، گەولوگيالىق زەرتتەۋلەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن نىعايتۋعا قوسىلعان ماڭىزدى ۇلەس بولىپ وتىر.