قونىس اۋدارۋعا قولايلى ءوڭىردى تاڭداۋعا ارنالعان ينتەراكتيۆتى كارتا ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارى migration.enbek.kz پورتالىنداعى ينتەراكتيۆتى كارتانى پايدالانا الادى.
جاڭا سيفرلىق سەرۆيس ىڭعايلى فورماتتا قونىستاندىرۋ وڭىرلەرى، قونىس اۋدارۋ شارتتارى، جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىكتەرى جانە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى تۋرالى وزەكتى اقپاراتپەن تانىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ينتەراكتيۆتى كارتا ازاماتتارعا كوشۋ جاعدايلارىن الدىن الا باعالاپ، ءوڭىردى تاڭداۋ تۋرالى نەگىزدەلگەن شەشىم قابىلداۋعا كومەكتەسۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن. پايدالانۋشى قىزىعۋشىلىق تانىتقان ءوڭىردى تاڭداپ، بوس جۇمىس ورىندارى، سۇرانىسقا يە ماماندىقتار، قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلدايتىن ەلدى مەكەندەر، سونداي-اق ۇسىنىلاتىن مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى تۋرالى اقپارات الا الادى.
كارتانىڭ نەگىزگى بولىمدەرىنىڭ ءبىرى — سۇرانىسقا يە ماماندىقتار تۋرالى اقپارات. وڭىرلىك ەڭبەك نارىعىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىمەن الدىن الا تانىسۋ الەۋەتتى قاتىسۋشىلارعا قونىس اۋدارعانعا دەيىن جۇمىسقا ورنالاسۋ پەرسپەكتيۆالارىن باعالاۋعا جانە ءوز ماماندىعى، تاجىريبەسى مەن كاسىبي داعدىلارىن ەسكەرە وتىرىپ، ءوڭىردى تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندە ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىنىڭ ماماندارىنا سۇرانىس بار. اتاپ ايتقاندا، مىناداي ماماندارعا قاجەتتىلىك ساقتالۋدا:
دارىگەرلەر، مەديتسينالىق مەيىرگەرلەر جانە باسقا دا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى؛
مۇعالىمدەر، مەكتەپكە دەيىنگى جانە ورتا ءبىلىم بەرۋ پەداگوگتەرى؛
ءتۇرلى باعىتتاعى ينجەنەرلەر؛
اگرونومدار، ۆەتەريناريالىق دارىگەرلەر جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ باسقا دا ماماندارى؛
مەحانيزاتورلار، تراكتورشىلار جانە جۇرگىزۋشىلەر؛
ەلەكترمونتەرلەر، ەلەكتريكتەر، دانەكەرلەۋشىلەر، توكارلار جانە باسقا دا جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ وكىلدەرى؛
قۇرىلىسشىلار، تاس قالاۋشىلار، بەتونشىلار، مونتاجشىلار جانە ارلەۋشىلەر؛
بۋحگالتەرلەر، ەكونوميستەر، سونداي- اق مەملەكەتتىك جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ ماماندارى.
بۇل رەتتە سۇرانىسقا يە ماماندىقتار تىزبەسى وڭىرلىك ەڭبەك نارىقتارىنىڭ اعىمداعى قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، تۇراقتى تۇردە جاڭارتىلىپ وتىرادى. بۇل پايدالانۋشىلارعا ناقتى وڭىردە جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىگى بار باعىتتار بويىنشا نەعۇرلىم وزەكتى اقپارات الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بوس جۇمىس ورىندارى مەن ماماندىقتار تۋرالى اقپاراتتان بولەك، ينتەراكتيۆتى كارتادا قونىس اۋدارۋشىلاردى قابىلدايتىن ەلدى مەكەندەر، الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم نىساندارى، قولجەتىمدى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى جانە كونسۋلتاتسيا الۋ ءۇشىن بايلانىس دەرەكتەرى تۋرالى مالىمەتتەر قامتىلعان. وسىلايشا، ازاماتتار تەك جۇمىسقا ورنالاسۋ پەرسپەكتيۆالارىن عانا ەمەس، تاڭدالعان ەلدى مەكەندەگى ءومىر ءسۇرۋ جاعدايلارىن دا باعالاي الادى.
بارلىق قاجەتتى اقپاراتتىڭ ءبىر سيفرلىق سەرۆيستە جيناقتالۋى كوشۋگە دايىندىق پروتسەسىن تۇسىنىكتى، اشىق ءارى ىڭعايلى ەتەدى. پايدالانۋشىعا بوس جۇمىس ورىندارى، ينفراقۇرىلىم جانە قولداۋ شارالارى تۋرالى مالىمەتتەردى ءارتۇرلى دەرەككوزدەردەن ءوز بەتىنشە ىزدەۋدىڭ قاجەتى جوق — نەگىزگى اقپارات تىكەلەي كارتادا قولجەتىمدى.
migration.enbek.kz پورتالىنداعى وسىنداي سيفرلىق سەرۆيستەردى دامىتۋ ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى اقپاراتتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ازاماتتارعا كوشۋ پروتسەسىن الدىن الا جوسپارلاۋعا جانە كاسىبي ءارى ومىرلىك قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، نەگىزدەلگەن شەشىم قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بارلىق قىزىعۋشىلىق تانىتقان ازاماتتاردى migration.enbek.kz پورتالىنداعى قونىس اۋدارۋدىڭ ينتەراكتيۆتى كارتاسىن پايدالانۋعا، قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندەگى جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىكتەرىمەن، سۇرانىسقا يە ماماندىقتارمەن جانە تۇرۋ جاعدايلارىمەن تانىسۋعا، سونداي-اق ودان ءارى تۇرۋ جانە ەڭبەك قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن وزىنە نەعۇرلىم قولايلى ءوڭىردى تاڭداۋعا شاقىرامىز.
ايتا كەتەلىك س ق و- عا جىل باسىنان بەرى 690 وتباسى قونىس اۋداردى.