قوسشى قالاسىندا مىڭ ادامعا ارنالعان ەمحانا قۇرىلىسى اياقتالدى
استانا. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىنىڭ قوسشى قالاسىندا مىڭ ادامدى قابىلداۋعا قاۋقارلى ەمحانا قۇرىلىسى اياقتالدى. جوبا قۇنى 30 ميلليارد تەڭگە. مەديتسينالىق نىسان تولىعىمەن جەكە ينۆەستيتسيا ەسەبىنەن سالىندى.
ەمحانادا العاشقى مەديتسينالىق- سانيتارلىق، شۇعىل، جوسپارلى جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلەدى. بۇگىنگى كۇننىڭ وزىندە مەكەمە زاماناۋي مەديتسينالىق جابدىقتارمەن قامتىلعان.
ينۆەستور جىل سوڭىنا دەيىن 350 توسەك-ورىنعا ارنالعان ستاتسيوناردىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. وندا قوسشى قالاسىمەن قوسا استانانىڭ اينالاسىنداعى 7 اۋداننىڭ تۇرعىندارى ەمدەلە الادى. جاڭا مەديتسينالىق مەكەمەدە 700-دەن استام تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلادى دەپ كۇتىلەدى. جالپى سوڭعى ەكى جىلدا وبلىستا 38 مەديتسينالىق نىسان سالىنىپ، پايدالانۋعا بەرىلدى.