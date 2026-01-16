ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:05, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قوسشى قالاسىندا مىڭ ادامعا ارنالعان ەمحانا قۇرىلىسى اياقتالدى

    استانا. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىنىڭ قوسشى قالاسىندا مىڭ ادامدى قابىلداۋعا قاۋقارلى ەمحانا قۇرىلىسى اياقتالدى. جوبا قۇنى 30 ميلليارد تەڭگە. مەديتسينالىق نىسان تولىعىمەن جەكە ينۆەستيتسيا ەسەبىنەن سالىندى.

    Қосшы
    Фото: Ақорда

    ەمحانادا العاشقى مەديتسينالىق- سانيتارلىق، شۇعىل، جوسپارلى جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلەدى. بۇگىنگى كۇننىڭ وزىندە مەكەمە زاماناۋي مەديتسينالىق جابدىقتارمەن قامتىلعان.

    ينۆەستور جىل سوڭىنا دەيىن 350 توسەك-ورىنعا ارنالعان ستاتسيوناردىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. وندا قوسشى قالاسىمەن قوسا استانانىڭ اينالاسىنداعى 7 اۋداننىڭ تۇرعىندارى ەمدەلە الادى. جاڭا مەديتسينالىق مەكەمەدە 700-دەن استام تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلادى دەپ كۇتىلەدى. جالپى سوڭعى ەكى جىلدا وبلىستا 38 مەديتسينالىق نىسان سالىنىپ، پايدالانۋعا بەرىلدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
