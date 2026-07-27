قوسشى حالقى 100 پايىز گازبەن قامتىلدى: قالا حالقىنىڭ سانى 100 مىڭنان استى
استانا. قازاقپارات - قوسشى حالقى 100 پايىز گازبەن قامتىلدى. ەندى ءجۇز مىڭداعان جان كوگىلدىر وتىننىڭ يگىلىگىن كورەدى. كۇنى كەشە قالانىڭ قۇرىلعانىنا بەس جىل تولىپ، تۇرعىندار مەن شاھار قوناقتارى اتاپ ءوتتى.
بەس جىلدىڭ بەدەرىندە قالا ەكونوميكاسىنا 200 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، وڭىردە ونەركاسىپ ءوندىرىسى وركەن جايدى. ايتالىق، وسىنشا ۋاقىتتا كاسىپورىنداردا 49 ميلليارد تەڭگەنىڭ ءونىمى ءوندىرىلدى. الدا كورسەتكىش كوبەيمەسە، كەمىمەسى بەلگى. سەبەبى سول، وڭىردە يندۋستريالىق ايماق قۇرىلدى.
مارات احمەتجانوۆ، اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى:
- قالانىڭ شەتىنەن 220 گەكتار جەر ءبولىپ يندۋستريالىق ايماق قۇردىق. اkmola Industry اگلومەراتسياسىنا بايلانىستى. جالپى 8 مىڭ تۇراقتى جۇمىس ورنى بولاتىن يندۋستريالىق ايماق بولادى. بۇل جەرىمىز تەك عانا تۇراقتى جۇمىس ورنى ەمەس، ول ۇلكەن ءبىزدىڭ جوسپارىمىز بويىنشا 20 ميللياردتاي قالاعا سالىق اكەلەدى.
قالا حالقىنىڭ سانى 100 مىڭنان استى. جۇرتتىڭ جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك نىساندار سالىندى. ءتورت مەكتەپ قولدانىسقا بەرىلىپ، 1000 ادامعا ارنالعان ەمحانانىڭ ىرگەتاسى قالاندى. الدا اۋرۋحانا حالىق يگىلىگىنە بەرىلەدى. سونداي- اق تۇرعىندار 100 پايىز تابيعي گازبەن قامتىلدى.
قوسشى قالاسى تولىق ورتالىقتاندىرىلعان گازبەن قامتىلدى
قوسشى قالاسىنىڭ بەس جىلدىعى كۇنى «سارى ارقا» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىنان گازداندىرۋ جوباسى اياسىندا سالىنعان گاز تاراتۋ جەلىلەرىنىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ىسكە قوسۋ كەشەندەرى رەسمي تۇردە پايدالانۋعا بەرىلدى . وسىلايشا اۋقىمدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبا تولىق اياقتالىپ، قالانىڭ بارلىق شاعىناۋداندارى تابيعي گازعا قوسىلۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
ەرجان بالابەكوۆ، «QazaqGaz Aimaq» ا ق استانا جانە اقمولا وبلىسى بويىنشا وندىرىستىك فيليالىنىڭ باسشىسى:
- قوسشى قالاسىن گازداندىرۋ ءۇش كەزەڭگە بولىنگەن. ءبىرىنشى كەزەڭى 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا قوسىلدى. بۇگىنگى تاڭدا ەكىنشى، ءۇشىنشى كەزەڭ قوسىلىپ جاتىر. جالپى ۇزىندىعى 356 شاقىرىم گاز قۇبىرى سالىندى جانە 44 گاز رەتتەگىش شكافتىك پولكالار. بۇدان بولەك 80 شاقىرىم جول جوندەلىپ، سالىندى. ءۇش جىلدا 551 پاتەر الەۋمەتتىك الەۋەتى از وتباسىلارعا بەرىلدى.
بۇل بىرنەشە جىلدا بىتكەن بايىرقالى باستامالاردىڭ ءبىر بولىگى عانا. كۇنى كەشە قالانىڭ قۇرىلعانىنا 5 جىل تولىپ، اتالىپ ءوتىلدى. «جوبا اياسىندا 400 شاقىرىمنان استام گاز تاراتۋ جەلىلەرى سالىنىپ، ءبىر بلوكتى جانە 43 شكافتىق گاز رەتتەۋ پۋنكتى ورناتىلدى. بۇل - قوسشى قالاسىنىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا سەرپىن بەرىپ، تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىراتىن ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبا»، - دەدى «QazaqGaz Aimaq» ا ق استانا وندىرىستىك فيليالىنىڭ ديرەكتورى ەرجان بالابەكوۆ.
سالتاناتتى ءراسىمنىڭ نەگىزگى وقيعاسى - قالاعا تابيعي گازدىڭ رەسمي تۇردە بەرىلۋىنىڭ باستالۋى بولدى. «مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ءبىز قوسشى قالاسى ءۇشىن اسا ماڭىزدى جوبالاردىڭ ءبىرىن تولىق اياقتاپ وتىرمىز. بۇگىننەن باستاپ ورتالىقتاندىرىلعان گازبەن جابدىقتاۋ جۇيەسى تولىق ىسكە قوسىلدى. بۇل - قالانىڭ بارلىق شاعىن اۋداندارى ەكولوگيالىق تازا ءارى قولايلى كوگىلدىر وتىنعا قول جەتكىزدى دەگەن ءسوز. سونىمەن قاتار، قوسشى قالاسىنىڭ بەس جىلدىق مەرەيتويىنا وراي «QazaqGaz Aimaq» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، قالا تۇرعىندارىنا گاز ەسەپتەۋىش قۇرالدارىن تەگىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى»، - دەدى مارات احمەتجانوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، گازداندىرۋ جوباسىنىڭ ءبىرىنشى ىسكە قوسۋ كەشەنى 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن بولاتىن. بۇگىندە 112 مىڭعا جۋىق تۇرعىنى بار قوسشى قالاسى تولىقتاي ورتالىقتاندىرىلعان گازبەن جابدىقتاۋ جۇيەسىمەن قامتىلىپ وتىر. بۇل - قالانىڭ العاشقى بەس جىلداعى ينفراقۇرىلىمدىق دامۋىنىڭ ماڭىزدى ناتيجەلەرىنىڭ ءبىرى.
24.kz