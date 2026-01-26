قورشاعان ورتانى قورعاۋ بويىنشا كونستيتۋتسيانىڭ ەكى بابىن وزگەرتۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM − پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «اۋىل» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى سەرىك ەگىزبايەۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما كوميسسياسىنىڭ ءۇشىنشى وتىرىسىندا قورشاعان ورتانى قورعاۋ ءۇشىن كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى مەن ەكى بابىنا وزگەرىس ەنگىزۋدى ۇسىندى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، ساياسي رەفورماداعى نەگىزگى مىندەت - حالىقتىڭ مۇددەسىن قورعايتىن، ۋاقىت سىنىنا توتەپ بەرەتىن ءمىنسىز، ادىلەتتى زاڭنامالىق جۇيە قۇرۋ. قاراستىرىلىپ جاتقان ءاربىر ۇسىنىس بولاشاق ۇرپاقتىڭ ەركىن دە ادىلەتتى قوعامدا ءومىر سۇرۋىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى.
«ءبىر پالاتالى پارلامەنت مودەلىنە بەت بۇرۋ جانە سايلاۋ جۇيەسىن تولىقتاي پروپورتسيونالدى نەگىزگە، ياعني پارتيالىق تىزىمدەرگە كوشىرۋ ەلىمىزدىڭ ساياسي مادەنيەتىن جاڭا بيىككە كوتەرەتىن دەموكراتيالىق سەرپىلىس بولماق. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوز كۆوتالارىنان باس تارتىپ، وكىلەتتىلىكتەردى پارلامەنتكە بەرۋى - ساياسي پارتيالارعا ارتىلعان ۇلكەن سەنىم ءارى زور جاۋاپكەرشىلىك. وسىلايشا ءبىز ساياسي باسەكەلەستىكتىڭ ساپالى جاڭا دەڭگەيىن قالىپتاستىرامىز»، - دەدى س. ەگىزبايەۆ ەلوردادا كونستيتۋتسيالىق سوت عيماراتىندا.
سونىمەن بىرگە، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى ءبىزدىڭ ۇلى مۇرامىز − بىرەگەي تابيعاتىمىز، سۋىمىز بەن جەرىمىز ەكەنىن ايرىقشا اتاپ ءوتتى.
سوندىقتان كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسىن جاڭا رەداكسيادا «ءبىز، قازاقستان ءبىرتۇتاس حالقى، تابيعاتقا ۇقىپتى قاراۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن تاني وتىرىپ، بولاشاق ۇرپاق الدىنداعى جوعارى جاۋاپكەرشىلىگىمىزدى سەزىنە وتىرىپ، وسى كونستيتۋتسيانى قابىلدايمىز» دەگەن ۇستانىمدى قولدايتىنىن جەتكىزدى.
«سونداي-اق 31-باپقا ازاماتتاردىڭ تابيعاتتى ساقتاۋ مىندەتىن ەنگىزىپ، مەملەكەتتىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ ماقساتىن ايقىنداۋدى، ال لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ ەكولوگيالىق دەرەكتەردى جاسىرعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋدى قاجەت دەپ سانايمىز. 61-باپ بويىنشا قۇرىلتايعا قورشاعان ورتانى قورعاۋ زاڭدارىن رەتتەۋ قۇزىرەتىن بەرۋ ءبىزدىڭ ەكولوگيالىق ساياساتىمىزعا كونستيتۋتسيالىق كۇش بەرەدى دەپ بىلەمىن. بۇل ۇسىنىستار كەلەر ۇرپاق الدىنداعى ءبىزدىڭ جاۋاپكەرشىلىگىمزدى ناقتى ايقىندايدى»، - دەدى سەرىك ەگىزبايەۆ.