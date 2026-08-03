قورعانىس مينيسترلىگىنەن ەسكەرتۋ: اسكەري تەحنيكا ءجۇرىپ وتەدى
استانا. KAZINFORM - اسكەرلەردى تاسىمالداۋ تەمىرجول ەشەلوندارى، جالپىعا ورتاق پايدالانىلاتىن اۆتوكولىك جولدارىمەن قوزعالاتىن اسكەري اۆتولەكتەر، سونداي- اق مايداندىق جانە ارميالىق اۆياسيا ارقىلى ارالاس تاسىلمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
«باتىل تويتارىس - 2026» ستراتەگيالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋىنا دايىندىق جانە ونى وتكىزۋ اياسىندا بيىلعى جىلدىڭ تامىز-قىركۇيەك ايلارىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا قارۋ-جاراق، اسكەري تەحنيكا جانە جەكە قۇرام جاۋىنگەرلىك دايارلىق ءىس-شارالارى وتەتىن اۋداندارعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن جەتكىزىلەدى.
- اسكەرلەردى تاسىمالداۋ تەمىرجول ەشەلوندارى، جالپىعا ورتاق پايدالانىلاتىن اۆتوكولىك جولدارىمەن قوزعالاتىن اسكەري اۆتولەكتەر، سونداي-اق مايداندىق جانە ارميالىق اۆياتسيا ارقىلى ارالاس تاسىلمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
«باتىل تويتارىس - 2026» وقۋ-جاتتىعۋى كەشەندى تۇردە وتكىزىلەتىندىكتەن، ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى وقۋ پوليگوندارىن قامتىپ، قارۋلى كۇشتەردىڭ قازىرگى زامانعى احۋالدا جاۋىنگەرلىك مىندەتتەردى ورىنداۋعا دايىندىعىن باعالاۋعا باعىتتالعان.
وقۋ-جاتتىعۋ بارىسىندا اسكەرلەردى قولدانۋ، قۇرلىقتا، اۋە كەڭىستىگىندە، تەڭىزدە جانە كيبەركەڭىستىكتە ءبىرىڭعاي جەدەل تۇردە ءوزارا ءىس-قيمىلدى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى پىسىقتالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوسپارعا ساي وتكىزىلەتىن بۇل ءىس-شارالار اسكەرلەردىڭ جاۋىنگەرلىك ماشىعىن جەتىلدىرۋگە، اسكەري باسقارۋ ورگاندارىنىڭ، قارۋلى كۇشتەر تۇرلەرى مەن تەكتەرىنىڭ، سونداي-اق ارنايى اسكەرلەردىڭ بىرلەسكەن ءىس-ارەكەتىن نىعايتۋعا جانە قارۋلى كۇشتەردى قولدانۋدىڭ زاماناۋي ءادىس-تاسىلدەرىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
- وسىعان بايلانىستى ازاماتتار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىنەن سابىر ساقتاپ، رەسمي اقپارات كوزدەرىنە عانا سۇيەنۋدى جانە تەكسەرىلمەگەن مالىمەتتەردى تاراتپاۋدى سۇرايمىز.
جالعان اقپاراتتى تاراتۋ جانە شىندىققا سايكەس كەلمەيتىن مالىمەتتەردى جاريالاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكە سالامىز، - دەلىنگەن قورعانىس مينيسترلىگى حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك ۇلتتىق ۇلاندا قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكانىڭ دايىندىعى تەكسەرىلگەن ەدى.