قورعاسقا كۇن سايىن نەشە تۋريست كەلەدى
استانا. KAZINFORM - «قورعاس» شەكارا ماڭىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ورتالىعىنا كۇن سايىن 4 مىڭنان استام قازاقستاندىق، 13 مىڭنان استام قىتايلىق اياق باسادى. قورعاس قازىر جاي عانا ساۋدا ايماعى ەمەس، زاماناۋي مادەني- ويىن- ساۋىق جانە ساۋىقتىرۋ كلاستەرىنە اينالعان. مۇندا ىسكەرلىك، شوپينگ جانە مەديتسينالىق تۋريزم بەلسەندى دامىپ كەلەدى.
ورتالىق اۋماعىندا «قىتاي مادەني ورتالىعى» جۇمىس ىستەيدى. وندا ساۋدا، ينۆەستيتسيالار جانە ەكىجاقتى تۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندە حالىقارالىق كەزدەسۋلەر وتەدى.
عيماراتتىڭ ءبىرىنشى قاباتىندا قىتاي تاريحىنىڭ ەرتە جانە ورتاعاسىرلىق كەزەڭىنە جاتاتىن سيرەك ارتەفاكتىلەر ورناتىلعان.
تۋريستەر بۇل قىتايدىڭ حالىق ەمشىلەرىنەن قالعان ادىستەمەمەن جۇمىس ىستەيتىن ساۋىقتىرۋ ورتالىعىنا، 9D فورماتىنداعى زاماناۋي كينوتەاترعا بارا الادى.
- ەگەر بۇرىن قورعاس تەك ساۋدامەن بايلانىستى بولسا، بۇگىندە مەديتسينالىق تۋريزم باعىتى بەلسەندى دامىپ كەلەدى. شەتەلدىك قوناقتاردىڭ قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى، - دەيدى «جەتىسۋ» تۋريستىك اقپارات ورتالىعى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مەيرامبەك قاپاسوۆ.
ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى جەتىسۋ وبلىسىنا 2 ميلليوننان استام تۋريست كەلگەن، ونىڭ %76 - ى شەتەلدىكتەر.
بيىل «التىنەمەل» ۇلتتىق پاركىنىڭ وزىنە عانا 30 مىڭعا جۋىق قوناق كەلگەن. ونىڭ اراسىندا قىتايدان شىققان 5 مىڭنان استام تۋريست بار.
- «قورعاس» اۋماعىندا تۋريزم قارقىندى دامىپ كەلەدى. كۇن سايىن قازاقستان جاعىنان 4 مىڭعا دەيىن كەلەدى. ورتالىقتىڭ قىتايعا قارايتىن جاعىندا 4,5 مىڭنان استام دۇكەن جۇمىس ىستەيتىن ساۋدا جەلىسى بار، - دەدى «قورعاس» ح شى و ينۆەستيتسيالار دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى دامير امانبايەۆ.
بىلتىر جەتىسۋ وبلىسى مەن شىنجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق ولكەسى «قورعاس» ترانسشەكارالىق تۋريستىك ايماعىن قۇرۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
بۇعان دەيىن قورعاستاعى شەكارا سىزىعىنىڭ وزگەرۋى سەلدەن قورعايتىن نىساننىڭ قۇرىلىسىن كەشىكتىرگەنىن جازعان ەدىك.