قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ الدىندا ۇلتتىق قورعانىستىڭ كيبەرقۇرامداسىن دامىتۋ مىندەتى تۇر
استانا. KAZINFORM - استانادا اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆتىڭ باسشىلىعىمەن وتكەن كەڭەستە مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋىندا ايتىلعان مىندەتتەرگە سايكەس قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ دامۋ باسىمدىقتارى ايقىندالدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
كەڭەس جۇمىسىنا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسشىلىعى، قارۋلى كۇشتەر تۇرلەرىنىڭ باس قولباسشىلارى، اسكەر تەكتەرى مەن وڭىرلىك قولباسشىلىق اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىلارى، سونداي-اق دەپارتامەنتتەردىڭ، باس باسقارمالار مەن اسكەري وقۋ ورىندارىنىڭ باستىقتارى قاتىستى.
مينيستر مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋىندا كورسەتىلگەن ەل دامۋىنىڭ نەگىزگى باعدارلارىنا توقتالىپ، سيفرلاندىرۋ قۇرالدارى مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن جەدەل ەنگىزۋ ستراتەگيالىق مىندەت ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، قارۋلى كۇشتەر تەحنولوگيالىق جاڭعىرۋدىڭ بەلسەندى قاتىسۋشىسىنا اينالۋى ءتيىس.
- قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ الدىندا سيفرلىق شەشىمدەردى، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن، اۆتونومدى باسقارۋ جۇيەلەرىن كەڭىنەن ەنگىزۋ، سونداي-اق ۇلتتىق قورعانىستىڭ كيبەرقۇرامداسىن دامىتۋ مىندەتى تۇر. بولاشاقتا اسكەرىمىز كۇردەلى گيبريدتىك قاتەرلەرگە جاۋاپ بەرە الاتىن، شاپشاڭ، ءدال ءارى جوعارى تەحنولوگيالى ارميا بولۋى قاجەت، - دەپ اتاپ ءوتتى اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆ.
قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى بيىلعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ءاربىر اسكەري بولىمدە جەرگىلىكتى جەلى قۇرىلىسىن اياقتاۋدى، ال بارلىق اسكەري وقۋ ورىندارىندا وقۋ ۇدەرىسىن تولىق سيفرلاندىرۋدى جانە جاساندى ينتەللەكتتى وقىتۋ كۋرستارىن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا ەنگىزۋدى تاپسىردى. مينيستر كولىك- لوگيستيكا جانە قۇرىلىس سالالارىندا جۇمىستىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە 3D- مودەلدەۋدى كەڭىنەن قولدانۋ قاجەتتىلىگىنە نازار اۋداردى.
اسكەري مەديتسينانى دامىتۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن اسكەري مەديتسينا سالاسىنا دا ەنگىزۋ قاجەت. اسكەري مەديتسينا قىزمەتشىلەرىنە مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن كولەمىن باقىلاۋدىڭ جاڭا جۇيەسىن قۇرۋ تاپسىرىلدى.
كەڭەستە تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس ماسەلەلەرى دە ماڭىزدى ورىن الدى. قوعامنىڭ ارمياعا دەگەن سەنىمىن نىعايتۋعا، قۇقىقتىق مادەنيەتتى ارتتىرۋعا جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ زاماناۋي قۇندىلىق باعدارلارىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە قورعانىس سالاسىنا دا جاساندى ينتەللەكت بىرتىندەپ ەنگىزىلۋدە. ماسەلەن اسكەري بورىشىن وتەۋشىلەردى ىرىكتەۋ ج ي- گە جۇكتەلىپ جاتىر. سونداي-اق العاشقى اسكەري تىركەۋگە قويۋ سەكىلدى بۇرىن ماماندار جەكە-جەكە قولمەن تولتىراتىن جۇمىستار سيفرلىق تەحنولوگيانىڭ كومەگىمەن اۆتوماتتاندىرىلا باستادى.