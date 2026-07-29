قونايەۆتاعى كازينولار بيۋدجەتكە ميللياردتاعان كىرىس اكەلدى: الماتى ماڭىندا جاڭا ويىن ايماعى اشىلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - الماتى وبلىسىنداعى ويىن بيزنەسى ەل بيۋدجەتىنە ميللياردتاعان سالىق ءتۇسىمىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر. وسى باعىتتاعى تابىستى كورسەتكىشتەردى ەسكەرگەن بيلىك وكىلدەرى تالعار اۋدانىندا تەك شەتەلدىك تۋريستەرگە ارنالعان جاڭا ويىن ايماعىن قۇرۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى «24KZ».
الماتى وبلىسى اكىمدىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا زاڭدى ويىن بيزنەسى سۋبەكتىلەرى مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە 25 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە سالىق اۋدارعان. ونىڭ ىشىندە 10,6 ميلليارد تەڭگە وڭىرلىك بيۋدجەتكە تۇسكەن. جالپى سوڭعى 2,5 جىل ىشىندە بۇل سالا بيۋدجەتكە 184,7 ميلليارد تەڭگە سالىق ءتۇسىمىن قامتاماسىز ەتتى. ونىڭ 53,8 ميلليارد تەڭگەسى تىكەلەي الماتى وبلىسىنىڭ قازىناسىنا باعىتتالدى.
قازىرگى تاڭدا قونايەۆ قالاسىندا 21 ويىن بيزنەسى وبەكتىسى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ قاتارىندا 5 كازينو، 13 بۋكمەكەرلىك كەڭسە جانە ويىن اۆتوماتتارىنىڭ زالى بار. بۇل سالادا شامامەن 2,5 مىڭ ادام تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلعان.
تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، كازينوعا كەلۋشىلەردىڭ شامامەن 20 پايىزىن شەتەلدىكتەر قۇرايدى. شەتەلدىك قوناقتار تەك ويىن ويناۋمەن شەكتەلمەي، قوناقۇيلەرگە ورنالاسىپ، مەيرامحانالارعا بارادى، كولىك جانە وزگە دە قىزمەت تۇرلەرىن پايدالانادى. بۇل ءوز كەزەگىندە شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرىپ، جەرگىلىكتى ەكونوميكانىڭ كىرىسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قولدانىستاعى ويىن ايماعىنىڭ ءساتتى جۇمىسىنا بايلانىستى بيلىك تالعار اۋدانىندا تەك شەتەلدىك ازاماتتارعا ارنالعان جاڭا ويىن ايماعىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل باستاماعا قوعامدىق كەڭەس تاراپىنان وڭ قورىتىندى بەرىلدى. شەنەۋنىكتەردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا ويىن ايماعى قوسىمشا ينۆەستيتسيالار تارتىپ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، سونداي-اق قوناقۇي بيزنەسى، ساۋدا، كولىك جانە قىزمەت كورسەتۋ سالالارىنىڭ قارقىن الۋىنا قۋاتتى يمپۋلس بەرەدى.
ەسكە سالايىق، ناۋرىز ايىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ويىن بيزنەسى وبەكتىلەرى ورنالاسا الاتىن اۋماقتاردىڭ تىزبەسىن كەڭەيتەتىن زاڭعا قول قويعان بولاتىن. سولاردىڭ قاتارىنا الماتى وبلىسىنىڭ تالعار اۋدانى دا ەنگىزىلدى. جاڭا قۇجاتقا سايكەس، جاڭا ويىن ايماقتارىنا تەك شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامدار عانا بارا الادى.