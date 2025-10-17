قۇرىلىس كومپانيالارى ءۇش جىلعا دەيىن پاتەر باعاسىن وسىرمەيدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا بازالىق مولشەرلەمەنىڭ كوتەرىلۋىنە بايلانىستى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر تاراپىنان يپوتەكالىق باعدارلامالار بويىنشا ۇسىنىستاردىڭ قىسقارۋى اياسىندا تۇرعىن ءۇي-قۇرىلىس جيناق جۇيەسىن قولداۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
«وتباسى بانك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات يبراگيموۆا بۇل شارالار ازاماتتارعا جەكە باسپانا الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن باعدارلامالار قاتارىن كەڭەيتەتىنىن ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ۇكىمەت حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ناقتى شارالار قابىلدادى. سوڭعى اپتادا ازاماتتاردا يپوتەكا راسىمدەۋ بويىنشا قيىندىقتار تۋىنداپ جاتقانى بارىڭىزگە ءمالىم. وسىعان بايلانىستى ۇكىمەت تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسىن قولداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. كەلەشەكتە حالىققا باسپانا قولجەتىمدى بولۋى ءۇشىن يپوتەكالىق نەسيە كولەمى ەكى ەسە ارتتى. قاراشا ايىندا «ناۋرىز1» جانە «ناۋرىز جۇمىسكەر» باعدارلامالارى باستالادى. جالپى، 500 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە نەسيە بەرىلەدى، - دەدى «وتباسى بانك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى.
بۇعان قوسا، ءلاززات يبراگيموۆا «اسكەري باسپانا» باعدارلاماسى قايتا ىسكە قوسىلادى. وسى باعدارلامانىڭ ارقاسىندا شامامەن 7 مىڭ اسكەري قىزمەتكەر دايىن پاتەر ساتىپ الا الا الاتىنىن ايتتى.
باسقارما ءتوراعاسىنىڭ سوزىنشە، بارلىق پاتەر باسپانا ماركەت پلاتفورماسى ارقىلى ساتىلادى. پاتەرلەردىڭ باعاسى مەملەكەت باقىلاۋىندا بولادى.
- قازىرگى تاڭدا قۇرىلىس كومپانيالارى 36 ايعا دەيىن پاتەر باعاسىن وسىرمەيتىنى تۋرالى الدىن الا كەلىسىمشارتقا وتىرادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا يپوتەكا بويىنشا مولشەرلەمەنى %25- دان %20- عا دەيىن تومەندەتۋ نورماسىنىڭ كۇشى ۋاقىتشا توقتاتىلدى.