قۇرىلتايدىڭ ءار دەپۋتاتىنا بەلگىلى ءبىر ءوڭىر بەكىتىلەدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتايدىڭ ءار دەپۋتاتىنا بەلگىلى ءبىر ءوڭىر بەكىتىلەدى. بۇل تۋرالى بريفينگتە دەپۋتات كونستانتين پەتروۆ ءمالىم ەتتى.
— قۇرىلتاي رەگلامەنتىنىڭ 8-بابىندا سەسسيا ىشىندە وڭىرلەرگە كەمىندە 2 ساپار بولۋى كەرەكتىگى جازىلعان. دەمەك، قىركۇيەكتىڭ باسىنان ماۋسىم ايىنا دەيىن ءار دەپۋتات كەمىندە 1 رەت وڭىرلەرگە ساپار جاسايدى، — دەدى ول.
ونىڭ مالىمەتىنشە، جوعارى زاڭ شىعارۋشى ورگانعا وتكەن پارتيالار دەپۋتاتتارىن وڭىرلەرگە بولەدى. بۇل جايىندا اقپارات حالىققا جەتكىزىلەدى.
— تۇرعىندار قاي دەپۋتاتتىڭ قاي وڭىرگە بەكىتىلگەنىنەن حاباردار بولادى، — دەدى كونستانتين پەتروۆ.
ول قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ وڭىرلەرگە ساپارى جاريا تۇردە جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى.
— ارينە، كەزدەسۋلەر ءتۇرلى فورماتتا بولادى. جەكە قابىلداۋلار دا، ەڭبەك ۇجىمدارىمەن كەزدەسۋلەر دە ۇيىمداستىرىلادى. ەشقانداي شەكتەۋ جوق، — دەدى قۇرىلتاي دەپۋتاتى.
ايتا كەتەيىك، جوعارى زاڭ شىعارۋشى ورگاننىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا قۇرىلتاي رەگلامەنتى بەكىتىلدى. قۇجاتتا دەپۋتاتتاردىڭ پرەمەر- مينيسترگە، ۇكىمەت مۇشەلەرىنە، ءبىرقاتار باسقا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارىنا جانە ءوڭىر اكىمدەرىنە ساۋال جولداۋى قۇقىعى كوزدەلگەن.