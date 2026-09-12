KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتايدىڭ ءار دەپۋتاتىنا بەلگىلى ءبىر ءوڭىر بەكىتىلەدى

    استانا. KAZINFORM - قۇرىلتايدىڭ ءار دەپۋتاتىنا بەلگىلى ءبىر ءوڭىر بەكىتىلەدى. بۇل تۋرالى بريفينگتە دەپۋتات كونستانتين پەتروۆ ءمالىم ەتتى.

    Құрылтай
    Фото: Kazinform

    — قۇرىلتاي رەگلامەنتىنىڭ 8-بابىندا سەسسيا ىشىندە وڭىرلەرگە كەمىندە 2 ساپار بولۋى كەرەكتىگى جازىلعان. دەمەك، قىركۇيەكتىڭ باسىنان ماۋسىم ايىنا دەيىن ءار دەپۋتات كەمىندە 1 رەت وڭىرلەرگە ساپار جاسايدى، — دەدى ول.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، جوعارى زاڭ شىعارۋشى ورگانعا وتكەن پارتيالار دەپۋتاتتارىن وڭىرلەرگە بولەدى. بۇل جايىندا اقپارات حالىققا جەتكىزىلەدى.

    — تۇرعىندار قاي دەپۋتاتتىڭ قاي وڭىرگە بەكىتىلگەنىنەن حاباردار بولادى، — دەدى كونستانتين پەتروۆ.

    ول قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ وڭىرلەرگە ساپارى جاريا تۇردە جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى.

    — ارينە، كەزدەسۋلەر ءتۇرلى فورماتتا بولادى. جەكە قابىلداۋلار دا، ەڭبەك ۇجىمدارىمەن كەزدەسۋلەر دە ۇيىمداستىرىلادى. ەشقانداي شەكتەۋ جوق، — دەدى قۇرىلتاي دەپۋتاتى.

    ايتا كەتەيىك، جوعارى زاڭ شىعارۋشى ورگاننىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا قۇرىلتاي رەگلامەنتى بەكىتىلدى. قۇجاتتا دەپۋتاتتاردىڭ پرەمەر- مينيسترگە، ۇكىمەت مۇشەلەرىنە، ءبىرقاتار باسقا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارىنا جانە ءوڭىر اكىمدەرىنە ساۋال جولداۋى قۇقىعى كوزدەلگەن.

    بيلىك جانە ساياسات قۇرىلتاي
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور