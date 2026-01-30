قۇرىلتاي مەن حالىق كەڭەسى تەرميندەرىن كونستيتۋتسياعا باسقا تىلگە اۋدارماي جازۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى، احمەت بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتىنىڭ باسشىسى انار فازىلجان كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەشەگى وتىرىسىندا ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى قازاق تىلىندەگى اتاۋىمەن، اۋدارماسىز قولدانۋدى ۇسىندى.
- اتا زاڭ جوباسىن قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە ءبىر مەزگىلدە ازىرلەۋ ۇسىنىسىن قولدايمىن. وسى ورايدا كونستيتۋتسيانىڭ ورىس تىلىندەگى ماتىنىندە ۇلتتىق قۇرىلتاي جانە حالىق كەڭەسى اتاۋلارىن قازاق تىلىندە جازۋدى ماڭىزدى دەپ سانايمىن. سەبەبى زاڭ شىعارۋعا باستاما ەتەتىن قۇقىعى بار ەڭ جوعارى وكىلەتتى ورگانداردىڭ اتاۋى قوعام ساناسىندا ءبىر تىلدە، ءبىر ۇعىمدا قالىپتاسۋ قاجەت، - دەدى ول.
عالىم مۇنداي تاجىريبە ءبىزدىڭ قازىر دە بار ەكەنىن ەسكە سالدى.
- مىسالى، تومەنگى پالاتا - ءماجىلىس اتاۋى مەملەكەتتىك تىلدەگى نۇسقادا قولدانىلىپ كەلە جاتىر. سوندىقتان وسى ءۇردىستىڭ جالعاسى رەتىندە ۇلتتىق قۇرىلتاي جانە حالىق كەڭەسى اتاۋلارىن باسقا تىلدەردەگى اۋدارماسىز، قازاق تىلىندەگى نۇسقادا بەكىتۋ قيسىندى دەپ سانايمىن. كوميسسيادان وسى ۇسىنىسىمدى قولداۋدى سۇرايمىن، - دەدى ساراپشى.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي