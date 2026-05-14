«Qoja Ahmet Yasaui» وردەنى ازىرەت سۇلتاننىڭ ۇلاعاتى مەن تاعىلىمىن دارىپتەيتىن ماراپات - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىزدىك سارايىندا تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعاندى «Qoja Ahmet Yasaui» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، رەجەپ تاييپ ەردوعان جاھاندىق ساياساتتا ادىلدىك پەن جاۋاپكەرشىلىك قاعيداتىن تاباندى تۇردە قورعاپ جۇرگەن اسا كورنەكتى قايراتكەر. سونىمەن قاتار تۇركيا پرەزيدەنتى تۇركى جانە يسلام وركەنيەتىنىڭ ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋ ىسىندە ايرىقشا ءرول اتقارادى.
- مەن ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىندە كيەلى تۇركىستانعا ارنايى بارىپ، ازىرەت سۇلتان رۋحىنا قۇران باعىشتادىم. سول ساپارىمدا مەملەكەتتىك ناگرادالارعا قوجا احمەت ياسساۋي وردەنىن ەنگىزۋ تۋرالى ماڭىزدى باستاما كوتەردىم. بۇل ماراپاتتى قازاقستاننىڭ دامۋىنا ايرىقشا ەڭبەك سىڭىرگەن ەلىمىزدىڭ جانە شەتەلدىڭ بەلگىلى عالىمدارىنا، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىنە تابىستاۋ قاجەتتىگى جونىندە ايتتىم. سوعان سايكەس ءتيىستى زاڭ قابىلداندى. ارنايى جارلىققا قول قويدىم. بۇل شىن مانىندە بەدەلى بيلىك، باعاسى جوعارى ماراپات. ءبىز بۇل وردەندى ازىرلەگەندە جاسىل تۇسكە باسىمدىق بەردىك. اسىل ءدىنىمىزدى وسى ءتۇستىڭ ورنى ەرەكشە. ال ونىڭ قۇرامىنداعى كۇمىس تازالىقتىڭ نىشانى. ءبىز سوزبەن بۇل ازىرەت سۇلتاننىڭ ۇلاعاتى مەن تاعىلىمىن دارىپتەيتىن ماراپات، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى بۇل وردەنمەن تۇركيا پرەزيدەنتىن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن باسا ايتتى.
- ءسىز بۇل وردەننىڭ تۇڭعىش يەگەرى بولاسىز. مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى وتە زور. بۇل ماراپات ۇلى بابامىز سالعان رۋحاني باۋىرلاستىق پەن تاريحي ادىلدىك جولىنىڭ جارقىن كورىنىسى، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعاندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى العان ەدى.