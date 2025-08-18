قۇلجا تاسجولى كەڭەيتىلىپ جاتىر
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى ماڭىنداعى بىرنەشە رەسپۋبليكالىق اۆتوجولدا جوندەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
قازاۆتوجول كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىر حالىق اراسىندا «جوعارعى تراسسا» اتالىپ كەتكەن «الماتى- شامالعان- ۇزىناعاش» اۆتوجولىنىڭ 20-23 شاقىرىمى ارالىعىندا ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. تاۋلىگىنە 40 مىڭنان استام كولىك قاتىنايتىن جولدىڭ 3 شاقىرىمى كەڭەيتىلىپ، جول جابىنى توسەلەدى.
ودان بولەك قازاۆتوجول كومپانياسى قۇلجا تاسجولىندا ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى قارقىندى ءجۇرىپ جاتقانىن مالىمدەدى. مۇندا 35 جۇمىسشى جانە 25 ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا جولدىڭ 29 شاقىرىمىندا جابىننىڭ تومەنگى قاباتى تولىقتاي سالىنعان. سونىمەن قاتار جوعارعى قاباتىندا 17 شاقىرىمىنداي قيىرشىق تاستى- ماستيكالىق اسفالت توسەلگەن.
- كوپشىلىك اراسىندا قۇلجا تاسجولى اتالىپ كەتكەن «الماتى - كوكپەك - كوكتال- قورعاس» رەسپۋبليكالىق اۆتوموبيل جولىنىڭ 14-43 شاقىرىم ارالىعىندا ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تاۋلىگىنە 60 مىڭ كولىك قاتىنايتىن كولىك قارقىنى جوعارى جولداردىڭ ءبىرى، - دەپ حابارلادى قازاۆتوجول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قونايەۆ- كۇرتى جولى الماتى ارقىلى وتەتىن كولىك اعىنىن قانشالىقتى ازايتاتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان