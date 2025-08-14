Qgate جۇيەسى شەكارادان ءوتۋ ۋاقىتىن ءبىر جارىم مينۋتقا دەيىن قىسقارتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شەكارالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە قىرعىزستانمەن شەكارادا ورنالاسقان «قورداي» وتكىزۋ پۋنكتىندە Qgate اۆتوماتتاندىرىلعان ءتولقۇجاتتىق قاداعالاۋ جۇيەسى پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزىلدى.
بۇل ازاماتتارعا قۇجاتتارىن سكانەرلەۋ ارقىلى پروتسەدۋرادان ءوز بەتىنشە وتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، ءبىر ادامنىڭ شەكارادان ءوتۋ ۋاقىتىن 1,5 مينۋتقا دەيىن قىسقارتىپ وتىر.
«بۇگىنگى تاڭدا ءتولقۇجاتتىق قاداعالاۋدىڭ وسى جۇيەسى ارقىلى تاۋلىگىنە 6-8 مىڭ ارالىعىندا ادام وتكىزەمىز»، - دەيدى «قورداي» شەكارالىق قاداعالاۋ ءبولىمى باستىعىنىڭ ورىنباسارى قۋات كەنجەبايەۆ.
جالپى العاندا «قورداي» وتكىزۋ پۋنكتىن جاڭعىرتۋ ونىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى.
«قازىرگى ۋاقىتتا «قورداي» وتكىزۋ پۋنكتى ارقىلى 20 مىڭنان 30 مىڭعا دەيىن ادام، 3 مىڭنان 4 مىڭعا دەيىن كولىك قۇرالدارى وتەدى. ورتاشا العاندا، جۇك تيەلگەن ءبىر كولىكتى تەكسەرۋگە 15-20 مينۋت، ءبىر جەڭىل اۆتوموبيل ءۇشىن 5 مينۋتقا دەيىن ۋاقىت كەتەدى. ال مەملەكەتتىك شەكارادان ءوتىپ بارا جاتقان ادامداردىڭ قۇجاتتارىن تەكسەرۋ 3 مينۋتتاي ۋاقىت الادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى قۋات كەنجەبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ولجاس بەكتەنوۆ قىرعىزستانمەن شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىن جاڭعىرتۋ بارىسىمەن تانىستى.