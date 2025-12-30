ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:44, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    «قازمۇنايگاز» قاراشىعاناق گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇنىن ايقىندايتىن قۇجاتقا قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - «قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسى مەن قىتايدىڭ «CITIC Construction Co.، Ltd» كومپانياسى اراسىندا قاراشىعاناق گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىقتىڭ بازالىق قاعيداتتارى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى.

    Қазақстан Қарашығанақ консорциумымен бірге газ өңдеу зауытын салмайтын болды
    Фото: psa.kz

    - قۇجات قاراشىعاناق گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ جوباسىن ىسكە اسىرۋ نەگىزدەرىن، ونىڭ ىشىندە قۇنىن باعالاۋ، جابدىقتار جيىنتىعىن جانە ىنتىماقتاستىق باعىتتارىن ايقىندايدى. سونىمەن قاتار تاراپتار جوبالىق قۇجاتتامانى (FEED) ازىرلەۋگە كوشۋ، ءتيىمدى تەحنيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق شەشىمدەردى ىزدەۋ ءۇشىن ارى قاراي بىرلەسىپ جۇمىس جاساۋعا ۋاعدالاستى، - دەپ جازادى ۇلتتىق كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    جازدا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قاراشىعاناقتا گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوباسىنىڭ ينۆەستيتسيالىق كەلەشەگىنە قاتىستى شەشىم 2025 -جىلدىڭ قازان-قاراشاسىندا تۇپكىلىكتى قابىلداناتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن. قازان ايىندا مينيستر ەرلان اقكەنجەنوۆ قاراشىعاناق گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋعا كەمىندە 2,5 ميلليارد دوللار كەرەك ەكەنىن ايتتى.

    ال «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى الىبەك جاماۋوۆ رەسەيلىك «گازپرومنىڭ» ورىنبورداعى زاۋىتى قاراشىعاناق گازىن 2050 -جىلعا دەيىن وڭدەيتىنىن ءمالىم ەتكەن ەدى.

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
