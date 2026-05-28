قازاقستاندىقتار ۆيزاسىز بارا الاتىن ەلدەر كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق پاسپورت سوڭعى بىرنەشە جىلدا جاھاندىق رەيتينگتەگى ورنىن تۇراقتى تۇردە جاقسارتىپ كەلەدى. ەندى ەل ازاماتتارى 78 ەلگە ۆيزاسىز نەمەسە جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن كىرە الادى.
Henley Passport Index - ءتىڭ جاڭارتىلعان دەرەگى بويىنشا قازاقستان 57-ورىنعا كوتەرىلدى. قازاقستان ءار جىلداعى رەيتينگ بويىنشا 2023 -جىلى - 70-ورىندا بولسا، 2024 -جىلى - 66-ورىن، 2025 -جىلى - 61-ورىن، 2026 -جىلى - 57-ساتىعا جايعاستى. وسىلايشا، سوڭعى 2,5 جىل ىشىندە قازاقستان پاسپورتى 13 پوزيتسياعا جوعارىلادى. كوك پاسپورت الەمدەگى ەڭ ىقپالدى ءتولقۇجاتتار رەيتينگىندە پوزيتسياسىن جاقسارتتى.
سونىمەن، قازاقستاندىقتار قاي ەلدەرگە ۆيزاسىز بارا الادى؟
قازاقستان ازاماتتارى كوپتەگەن ەلگە ۆيزاسىز نەمەسە جەڭىلدەتىلگەن رەجيممەن ساياحاتتاي الادى. ۆيزاسىز رەجيم ەكىگە بولىنەدى: تولىق ۆيزاسىز كىرۋ جانە ەلگە بارعان كەزدە راسىمدەلەتىن شارتتى ۆيزا.
30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بارۋعا بولاتىن ەلدەردىڭ قاتارىندا قىتاي، مالايزيا، مالديۆ ارالدارى، ءباا، ۆەتنام، كاتار، سەربيا جانە فيليپپين بار.
ال تۇركياعا - 90 كۇنگە دەيىن، گرۋزياعا - 1 جىلعا دەيىن ۆيزاسىز بارۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
وڭتۇستىك كورەياعا ۆيزاسىز كىرۋگە بولادى، ءبىراق الدىن الا K- ETA ەلەكتروندى رۇقساتىن راسىمدەۋ قاجەت. تايلاندقا بارۋ ءۇشىن دە ارنايى ەلەكتروندى ميگراتسيالىق كارتا تولتىرىلادى.
ساراپشىلار ساپار الدىندا ءار ەلدىڭ كىرۋ تالاپتارىن مۇقيات تەكسەرۋگە كەڭەس بەرەدى. كەي مەملەكەتتەر قوناقۇي برونى، قايتۋ بيلەتى نەمەسە مەديسينالىق ساقتاندىرۋدى سۇراۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، Henley Passport Index رەيتينگى پاسپورتتىڭ قانشا ەلگە ۆيزاسىز كىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن ەسەپتەيدى. 2025 -جىلعى رەيتينگتە قازاقستان ازاماتتارى ونداعان ەلگە جەڭىلدەتىلگەن رەجيممەن ساياحاتتاي الادى.
Henley Passport Index - الەمدەگى قوزعالىس ەركىندىگىن ولشەيتىن جاھاندىق رەيتينگ. ول بەلگىلى ءبىر ەلدىڭ پاسپورتىمەن قانشا مەملەكەت پەن اۋماققا ۆيزاسىز بارۋعا بولاتىنىن كورسەتەدى. 2025 -جىلعى جاڭارتىلعان نۇسقادا 199 ەلدىڭ پاسپورتى مەن الەم بويىنشا 227 باعىت قامتىلعان.
رەيتينگ ۇپاي جۇيەسى بويىنشا ەسەپتەلەدى:
- ەگەر ازامات بەلگىلى ءبىر ەلگە ۆيزاسىز كىرە السا - پاسپورت 1 ۇپاي الادى؛ - ەگەر ۆيزا ەلگە بارعان كەزدە راسىمدەلسە نەمەسە ەلەكتروندى رۇقسات الدىن الا مەملەكەتتىك ماقۇلداۋدى تالاپ ەتپەسە - 1 ۇپاي بەرىلەدى؛
- ال ەگەر ساپار الدىندا ۆيزا نەمەسە e-Visa راسىمدەپ، الدىن الا ماقۇلداۋ الۋ قاجەت بولسا - 0 ۇپاي ەسەپتەلەدى. وسىلايشا، پاسپورتتىڭ رەيتينگى ازاماتتاردىڭ حالىقارالىق ساپارلارداعى ەركىندىگىن كورسەتەتىن نەگىزگى ينديكاتورلاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
