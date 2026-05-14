قازاقستاندىقتار جۇمىستان جالاقىسىن الىپ 6 اي دەمالىس الۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا جۇمىس ورنى مەن جالاقىنى ساقتاي وتىرىپ، التى ايعا دەيىن ۇزاق مەرزىمدى دەمالىسقا شىعۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىگى پايدا بولۋى مۇمكىن. مۇنداي تۇزەتۋلەردى ەڭبەك كودەكسىنە ەنگىزۋ ۇسىنىلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى «24KZ».
بۇگىن سەناتتا «ەڭبەك زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى قارالدى. قۇجاتتاعى نەگىزگى نورمالاردىڭ ءبىرى - جۇمىستى وقۋمەن نەمەسە عىلىمي قىزمەتپەن ۇشتاستىرىپ جۇرگەن قىزمەتكەرلەرگە 6 ايعا دەيىن وقۋ دەمالىسىن الۋ قۇقىعىن بەرۋ. قازىرگى تاڭدا مۇنداي دەمالىس نەگىزىنەن ەمتيحان تاپسىرۋ نەمەسە ديپلوم قورعاۋ سياقتى قىسقا مەرزىمدى شارالارعا عانا بەرىلسە، ەندى زاڭعا ونى اسكەري رەزەرۆتە دايارلىقتان ءوتۋ، ديسسەرتاتسيا جازۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن وزگە دە عىلىمي جۇمىستاردى ورىنداۋ ءۇشىن دە الۋعا بولاتىنى ناقتى جازىلماق.
وقۋ دەمالىسىنىڭ ەڭ ۇزاق مەرزىمى التى ايمەن شەكتەلەدى، الايدا تاراپتاردىڭ كەلىسىمى بويىنشا ونى ءبولىپ پايدالانۋعا دا رۇقسات بەرىلەدى. تەك «بولاشاق» باعدارلاماسىمەن شەتەلدە وقۋ نەمەسە تاعىلىمدامادان ءوتۋ جاعدايلارىندا بۇل مەرزىم باسقاشا رەتتەلۋى مۇمكىن. بۇل وزگەرىستىڭ باستى ارتىقشىلىعى - دەمالىس كەزىندە قىزمەتكەردىڭ جۇمىس ورنى، لاۋازىمى جانە ورتاشا جالاقىسىنىڭ ساقتالۋىندا. بۇعان دەيىن مۇنداي كەپىلدىكتەر زاڭدا تىكەلەي بەكىتىلمەگەندىكتەن، ماسەلە كوبىنە جۇمىس بەرۋشىنىڭ شەشىمىنە بايلانىستى بولاتىن.
ال «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ قاتىسۋشىلارى ءۇشىن جۇمىس ورنى ساقتالعانىمەن، شەتەلدەگى وقۋ كەزىندە جالاقى تولەۋ ماسەلەسى جۇمىس بەرۋشىنىڭ ەركىندە قالادى. قۇجاتتىڭ نەگىزدەمەسىندە جۇمىس پەن عىلىمدى قاتار الىپ ءجۇرۋدىڭ قيىندىعى، اسىرەسە اكادەميالىق بەلسەندىلىك ارتقان كەزەڭدە مۇنداي قولداۋدىڭ قاجەتتىلىگى اتاپ وتىلگەن. «قارالىپ جاتقان زاڭنىڭ نورمالارى ەڭبەك زاڭناماسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋگە، سونىڭ ىشىندە قىزمەتكەرلەردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان. زاڭ ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى ستاندارتتارىن ارتتىرۋدى، جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ قاۋىپسىز ەڭبەك جاعدايلارىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋدى، الەۋمەتتىك ارىپتەستىك تەتىكتەرىن دامىتۋدى، سونداي- اق ەڭبەك قاتىناستارىن رەتتەۋدە سيفرلىق شەشىمدەردى قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋدى قاراستىرادى»، - دەدى ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى رۋسلان رۇستەموۆ.