قازاقستاندىقتار شەكارا بەكەتتەرىندە ۇزىنسونار كەزەككە تۇرىپ ۋاقىتىن جوعالتپايدى
استانا. قازاقپارات - ەندى ەلگە كىرىپ شىققىسى كەلگەن قازاقستاندىقتار اۋەجاي مەن شەكارا بەكەتتەرىندە ۇزىنسونار كەزەككە تۇرىپ، ۋاقىتىن جوعالتپايدى.
بۇل ماقساتتا 2028 -جىلعا دەيىن Q-Gate دەپ اتالاتىن 200-گە جۋىق بيومەتريالىق تەرمينال ورناتىلماق. جاڭا جۇيە جولاۋشىلاردىڭ جەكە دەرەكتەرىن 50 سەكۋندقا جەتپەي انىقتايدى. بۇل بۇرىنعى تەكسەرۋ ادىسىنەن 4-5 ەسە جىلدام.
ماسەلەن وسىعان دەيىن 200 ادامنان تۇراتىن رەيستى تەكسەرۋگە جارتى ساعات كەتسە، ەندى بۇل جۇمىستار بار بولعانى 7 مينۋت ۋاقىتتى الادى. قازىر مۇنداي تەرمينالدىڭ ەلىمىزدە 54- ءى ورناتىلعان.
24.kz