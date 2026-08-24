KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندىقتار شەكارا بەكەتتەرىندە ۇزىنسونار كەزەككە تۇرىپ ۋاقىتىن جوعالتپايدى

    استانا. قازاقپارات - ەندى ەلگە كىرىپ شىققىسى كەلگەن قازاقستاندىقتار اۋەجاي مەن شەكارا بەكەتتەرىندە ۇزىنسونار كەزەككە تۇرىپ، ۋاقىتىن جوعالتپايدى.

    Визасыз режім: Жетісу облысындағы шекара бекеттері қызмет көрсетуге дайын ба?
    Фото: ашық дереккөз

    بۇل ماقساتتا 2028 -جىلعا دەيىن Q-Gate دەپ اتالاتىن 200-گە جۋىق بيومەتريالىق تەرمينال ورناتىلماق. جاڭا جۇيە جولاۋشىلاردىڭ جەكە دەرەكتەرىن 50 سەكۋندقا جەتپەي انىقتايدى. بۇل بۇرىنعى تەكسەرۋ ادىسىنەن 4-5 ەسە جىلدام.

    ماسەلەن وسىعان دەيىن 200 ادامنان تۇراتىن رەيستى تەكسەرۋگە جارتى ساعات كەتسە، ەندى بۇل جۇمىستار بار بولعانى 7 مينۋت ۋاقىتتى الادى. قازىر مۇنداي تەرمينالدىڭ ەلىمىزدە 54- ءى ورناتىلعان.

    24.kz

    بيلىك جانە ساياسات قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور