قازاقستاننىڭ وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 17,3 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ىسكە اسىرىلىپ جاتقان 200 ينۆەستيتسيالىق جوبا اياسىندا 17,3 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋ جوسپارلانعان. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ايتتى.
- بيىل وڭدەۋ ونەركاسىبىندە جالپى قۇنى 1,7 تريلليون تەڭگە بولاتىن 200 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلۋدا. ولاردىڭ ناتيجەسىندە 17300 جۇمىس ورنىن قۇرۋ جوسپارلانعان. بۇگىندە 84 جوبا ىسكە قوسىلىپ، 5800 جۇمىس ورنى اشىلدى، - دەدى مينيستر ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۆتوماتتاندىرۋ، سيفرلىق جوبالاۋ، روبوتتاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك باعىتتارىنداعى ماماندارعا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى.
مينيستر جاڭا وندىرىستەردى قاجەتتى كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن جوبانى ىسكە اسىرۋ كەزىندە عانا ەمەس، ونى جوسپارلاۋ كەزەڭىنەن باستاپ قاراستىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس سالالارىندا 75 جاڭا ماماندىق انىقتالعانى حابارلانعان. ونىڭ 47- ءسى تاۋ-كەن مەتاللۋرگياسىنا، 11- ءى ماشينا جاساۋعا، 17- ءسى قۇرىلىس سالاسىنا قاتىستى.
قازاقستاننىڭ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس سالالارىنا قازىردىڭ وزىندە 36,7 مىڭ كادر قاجەت.
قازاقستاننىڭ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس سالالارىندا تەحنولوگيالىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى 75 جاڭا ماماندىق انىقتالدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىستىڭ قۇرىلىمى دا وزگەرىپ كەلەدى. سيفرلاندىرۋ، اۆتوماتتاندىرۋ جانە روبوتتاندىرۋ جاڭا داعدىلاردى قاجەت ەتەدى.
- وسىعان بايلانىستى مينيسترلىككە قاتىستى سالالار بويىنشا جاڭا ماماندىقتار اتلاسىندا 75 جاڭا ماماندىق ايقىندالدى. ونىڭ ىشىندە 47 ماماندىق - تاۋ-كەن مەتاللۋرگيادا، 11- ءى - ماشينا جاساۋدا جانە 17 ماماندىق - قۇرىلىس سالاسىندا، - دەدى ونەركاسىپ ءمينيسترى.
سونداي-اق، جاڭا تەحنولوگيالىق وزگەرىستەر اسەرىنەن تاعى 41 ماماندىقتىڭ مازمۇنى وزگەرتىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس سالالارىنا قازىردىڭ وزىندە 36,7 مىڭ كادر قاجەت. ونىڭ ىشىندە 16,2 مىڭ مامان قۇرىلىس سالاسىنا، تاعى 14,4 مىڭى وڭدەۋ ونەركاسىبىنە كەرەك.