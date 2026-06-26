قازاقستاننىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگى ەندى دۋبايدا دا جارامدى
استانا. KAZINFORM - اراب تاراپىنىڭ شاقىرۋىمەن قازاقستان ىشكى ىستەر ءمينيسترى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە (ابۋ-دابي قالاسى) جۇمىس ساپارىمەن باردى، - دەپ جازدى Polisia.kz.
ساپار اياسىندا قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ءارى ىشكى ىستەر ءمينيسترى شەيح سايف بەن زايد ءال ناحايانمەن كەلىسسوزدەرى ءوتتى.
تاراپتار قىلمىسقا قارسى كۇرەس سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى. اتاپ ايتقاندا، ۇيىمداسقان ترانس ۇلتتىق قىلمىسقا، كيبەرقىلمىسقا جانە ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمىنا قارسى ءىس-قيمىل، قىلمىسكەرلەردى ىزدەستىرۋ، جەدەل اقپارات الماسۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە كادرلاردى دايارلاۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
كەلىسسوزدەردىڭ باستى ناتيجەسى رەتىندە قازاقستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اراسىندا جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. قۇجاتقا قول قويۋ ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن اكىمشىلىك راسىمدەردى جەڭىلدەتۋگە جانە قوسىمشا قولايلى جاعدايلار جاساۋعا باعىتتالعان. جىل سايىن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە شامامەن 400 مىڭ قازاقستان ازاماتى بارادى. سونىمەن قاتار ب ا ءا اۋماعىندا 14 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق ازامات تۇراقتى تۇردە تۇرادى.
قول قويىلعان مەموراندۋم ولارعا جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن پايدالانۋ كەزىندە جەڭىلدىكتەر اكەلمەك. مەموراندۋم ۇلتتىق جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋدى، سونداي-اق قۇجاتتا كوزدەلگەن جاعدايلاردا ولاردى جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن ايىرباستاۋدى قاراستىرادى. مەموراندۋم تاراپتار قاجەتتى ىشكى مەملەكەتتىك راسىمدەردى اياقتاعاننان كەيىن كۇشىنە ەنەدى.
ساپار بارىسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا ب ا ءا- ءنىڭ داعدارىستىق جاعدايلار جونىندەگى ۇلتتىق اگەنتتىگىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. سونداي-اق ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ EDGE Group تەحنولوگيالىق كونگلومەراتىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. كەزدەسۋ بارىسىندا جاساندى ينتەللەكت، كيبەرقاۋىپسىزدىك، ارنايى تەحنيكا مەن قارۋ-جاراق سالالارىنداعى وزىق ازىرلەمەلەر، سونداي-اق قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىنە ارنالعان زاماناۋي تەحنولوگيالىق شەشىمدەر تانىستىرىلدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر قازاقستان مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە باسقا دا كوپتەگەن باعىت بويىنشا ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى.