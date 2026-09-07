قازاقستاننىڭ حالىقارالىق اۋە باعىتتارى 161-گە جەتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستانمەن تىكەلەي اۋە قاتىناسى بار ەلدەردىڭ سانى 25-تەن 32-گە دەيىن، ال حالىقارالىق باعىتتاردىڭ سانى 74-تەن 161-گە دەيىن ارتتى.
ەلىمىزدىڭ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ICAO ستاندارتتارىنا سايكەستىك دەڭگەيى %95,7- عا جەتتى. اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىستار جالعاسۋدا. تامىز ايىندا ارقالىق اۋەجايىن رەكونسترۋكسيالاۋ اياقتالىپ، تۇراقتى اۋە رەيستەرى قايتا جانداندى. جىل سوڭىنا دەيىن زايسان، كاتونقاراعاي، كەندىرلى ايماقتارىندا جاڭا اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2029 -جىلعا دەيىن استانا، الماتى، شىمكەنت، تاراز، اقتوبە، ورال جانە جەزقازعان قالالارىندا ۇشۋ-قونۋ جولاقتارىن سالۋ جانە رەكونسترۋكسيالاۋ، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ ءىرى اۋەجايلارىنىڭ تەرمينالدارىن جاڭعىرتۋ كوزدەلگەن.