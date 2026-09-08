قازاقستاننىڭ 11 وڭىرىندە جاڭا زاماناۋي كوللەدجدەر سالىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ 11 وڭىرىندە جالپى 20 مىڭ ورىنعا ارنالعان 13 زاماناۋي كوللەدج سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كادر دايارلاۋ ساپاسى كوللەدجدەردىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىنا تىكەلەي بايلانىستى.
- قازىردىڭ وزىندە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن 174 كوللەدج جابدىقتالدى. بۇدان بولەك، جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار قولداۋىمەن تاعى 13 كوللەدجدىڭ ماتەريالدىق بازاسى جاڭارتىلدى، - دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا.
سوعان قاراماستان، 143 مەملەكەتتىك كوللەدجدىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن جاڭارتۋ قاجەت ەتەدى. اتاپ ايتقاندا، 72 كوللەدج نەمەسە 17 پايىزى كۇردەلى جوندەۋدى قاجەت ەتەدى. 107 كوللەدجدە — جابدىقتارعا قاجەتتىلىك جوعارى بولسا، 202 كوللەدجدە — بۇل كورسەتكىش ورتاشا دەڭگەيدە.
كۇردەلى جوندەۋدى قاجەت ەتەتىن كوللەدجدەردىڭ ەڭ كوبى باتىس قازاقستان وبلىسىندا — 11. الماتى جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا — 7, ۇلىتاۋ جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا — 6 كوللەدجگە كۇردەلى جوندەۋ قاجەت. ماسەلەنى جۇيەلى شەشۋ ءۇشىن جان باسىنا شاققانداعى نورماتيۆتىك قارجىلاندىرۋعا امورتيزاتسيالىق شىعىنداردى ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
— ەلدەگى 11 وڭىردە 20 مىڭ ورىنعا ارنالعان 13 زاماناۋي كوللەدج سالۋ جوسپارلانۋدا. بۇل وڭىرلەردەگى تاپشىلىقتى ازايتىپ، جاستاردى زاماناۋي، جابدىقتالعان ورتادا ساپالى كاسىپتىك بىلىممەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، — دەدى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى.
سونىمەن قاتار كوللەدجدەردى جابدىقتاۋعا جەكە ينۆەستيتسيالار تارتىلىپ، ءىرى كاسىپورىنداردىڭ قامقورلىعىنداعى مەملەكەتتىك كوللەدجدەردى نىسانالى تۇردە جاڭارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن ج. سۇلەيمەنوۆا قازاقستان كوللەدجدەرىنەن 32 ماماندىق الىنىپ تاستالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
ولاردىڭ ورنىنا 20 جاڭا ماماندىق پايدا بولادى.
ال 2035 -جىلى 1,8 ميلليون جۇمىسشى مامانعا سۇرانىس بولادى.