قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى قىتايعا رەسمي ساپارمەن باردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي تاراپىنىڭ شاقىرۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن باردى.
ساپار بارىسىندا ول قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۋاڭ يمەن كونسترۋكتيۆتى كەزدەسۋ وتكىزدى.
ە. كوشەربايەۆ قىتاي تاراپىن ق ح ر قۇرىلۋىنىڭ 76 جىلدىعىمەن جانە قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ 20- شاقىرىلىمداعى IV پلەنۋمىنىڭ ءساتتى وتۋىمەن قۇتتىقتادى.
سۇحباتتاستار ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەرىن، سونداي-اق بيىك جانە جوعارى دەڭگەيدە جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ ورىندالۋ بارىسىن جان-جاقتى تالقىلادى. ساۋدا-ەكونوميكا، ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى بىرلەسكەن جوبالاردىڭ پراكتيكالىق ىسكە اسىرىلۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولاردىڭ باسشىلارى تاتۋ كورشىلىك، ءوزارا سەنىم جانە تيىمدىلىك قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ تۇراقتى دامۋىن اتاپ ءوتىپ، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ءارى قاراي نىعايتۋعا دايىندىقتارىن راستادى.
«قازاقستان مەن قىتاي باسشىلارىنىڭ جەكە دوستىق بايلانىستارى مەملەكەتارالىق قاتىناستاردى ۇزدىكسىز دامىتۋعا بەرىك نەگىز بولۋدا. بيىل كوشباسشىلارىمىزدىڭ ماعىنالى ءوزارا ساپارلارى مەن ولاردىڭ اياسىندا جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەرى قازاق-قىتاي ىنتىماقتاستىعىن بۇرىن- سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرگەنى ءسوزسىز»، - دەدى ە. كوشەربايەۆ.
«قازاقستان - وڭىردەگى سەنىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەسىمىز، ءبىز ەكى ەل حالقىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى جان-جاقتى نىعايتىپ، دامىتۋعا دايىنبىز»، - دەپ مالىمدەدى ۋاڭ ي.
تاراپتار ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جوعارى ديناميكاسى مەن اۋقىمىن قاناعاتتانۋشىلىقپەن اتاپ ءوتىپ، الداعى ساپارلار مەن ءىس- شارالار كەستەسىنە سايكەس ۆەدومستۆوارالىق جانە ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋ بويىنشا ودان ءارى قادامداردى ايقىندادى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاتىسۋشىلار سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولاردىڭ ءىس-قيمىلىن ۇيلەستىرۋدى جالعاستىرۋعا جانە ب ۇ ۇ، ش ى ۇ، ا ءو س ش ك، «ورتالىق ازيا - قىتاي» فورماتى جانە باسقا دا كوپجاقتى الاڭدار شەڭبەرىندەگى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا دايىندىقتارىن راستادى.
ساپار اياسىندا ە. كوشەربايەۆ بەيجىڭدەگى قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعىندا بولىپ، مەكەمەنىڭ قازاق مادەنيەتى مەن ءتىلىن، سونداي-اق ەكى حالىق اراسىنداعى گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى قىزمەتىمەن تانىستى. مينيستر ءبىلىم، تۋريزم جانە مادەني الماسۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدەگى مۇنداي باستامالاردىڭ ءوزارا تۇسىنىستىك پەن دوستىقتى نىعايتۋعا ۇلەس قوساتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2025 -جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تاۋار اينالىمى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 5,7 پايىزعا ءوسىپ، 30,68 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى.
قىتايدىڭ باس كەدەن باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 43,82 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراعان.