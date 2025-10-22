قازاقستاننىڭ رەسەيمەن بىرلەسكەن «بايتەرەك» جوباسى اياقتالۋعا جاقىن
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ مالىمدەدى.
- قازاقستان-رەسەيلىك «بايتەرەك» جوباسى اياقتالۋ ساتىسىنا جاقىن. بۇل جوبا قازاقستاندا ۇلتتىق عارىش باعدارلاماسىن قۇرۋعا ىقپال ەتەدى. ءبىزدىڭ جوسپارىمىزدا پەرسپەكتيۆالى زىمىران تاسۋشى «سويۋز 5» - ءتى بىرلەسىپ ۇشىرۋ بار، - دەدى رەسەيدىڭ ۆەدومستۆو باسشىسى.
لاۆروۆ سونداي-اق ماسكەۋ وسى جىلى ماۋسىمدا قابىلدانعان ا ە س قۇرىلىسىن جۇرگىزۋگە جاۋاپتى حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ جەتەكشىسى رەتىندە رەسەيلىك «روس اتوم» كورپوراتسياسىن تاڭداۋ شەشىمىن قولداعانىن ايتتى.
- مەن ارىپتەسىمە وسى سالاداعى بارلىق مىندەتتەردى مەرزىمىندە جانە تولىق كولەمدە ورىنداۋعا دايىن ەكەنىمدى ايتتىم. قازىر پروفيلدىك ۆەدومستۆولار ارقىلى تەحنيكالىق قارجىلىق پارامەترلەر مەن زاڭدىق ماسەلەلەر قارالىپ جاتىر، - دەدى لاۆروۆ.
لاۆروۆ سونداي-اق رەسەي قازاقستاننىڭ جەتەكشى ساۋدا سەرىكتەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بىرلەسكەن جىلۋ جانە گيدروەنەرگەتيكالىق جوبالار ارقىلى ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى ىلگەرىلەتۋگە ۇلكەن كوڭىل بولىنەدى.
- ءبىز مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى جوعارى باعالاپ، قازاقستانداعى رەسەيلىك ۋنيۆەرسيتەتتەر فيليالدارىنىڭ جەلىسىن دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادىق، بۇل ءوزارا پروتسەسس بيىل باستالعان. ماسەلەن، قىركۇيەكتە ومبىدا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى ستۋدەنتتەرگە ەسىگىن ايقارا اشتى. قازاقستان مەن رەسەيدە بىرلەسكەن وقۋ ورىندارىن اشۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ ەرمەك كوشەربايەۆپەن كەزدەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەيگە جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق ءجۇرىپ جاتقانىن، بۇل ساپار حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماڭىزدى وقيعا بولاتىنىن ايتقان ەدى.
اۆتور
ءمولدىر سنادين