ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:32, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاننىڭ رەسەيمەن بىرلەسكەن «بايتەرەك» جوباسى اياقتالۋعا جاقىن

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ مالىمدەدى.

    Трамп приглашен в Россию — Лавров
    Фото: Беларусь сегодня

    - قازاقستان-رەسەيلىك «بايتەرەك» جوباسى اياقتالۋ ساتىسىنا جاقىن. بۇل جوبا قازاقستاندا ۇلتتىق عارىش باعدارلاماسىن قۇرۋعا ىقپال ەتەدى. ءبىزدىڭ جوسپارىمىزدا پەرسپەكتيۆالى زىمىران تاسۋشى «سويۋز 5» - ءتى بىرلەسىپ ۇشىرۋ بار، - دەدى رەسەيدىڭ ۆەدومستۆو باسشىسى.

    لاۆروۆ سونداي-اق ماسكەۋ وسى جىلى ماۋسىمدا قابىلدانعان ا ە س قۇرىلىسىن جۇرگىزۋگە جاۋاپتى حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ جەتەكشىسى رەتىندە رەسەيلىك «روس اتوم» كورپوراتسياسىن تاڭداۋ شەشىمىن قولداعانىن ايتتى.

    - مەن ارىپتەسىمە وسى سالاداعى بارلىق مىندەتتەردى مەرزىمىندە جانە تولىق كولەمدە ورىنداۋعا دايىن ەكەنىمدى ايتتىم. قازىر پروفيلدىك ۆەدومستۆولار ارقىلى تەحنيكالىق قارجىلىق پارامەترلەر مەن زاڭدىق ماسەلەلەر قارالىپ جاتىر، - دەدى لاۆروۆ.

    لاۆروۆ سونداي-اق رەسەي قازاقستاننىڭ جەتەكشى ساۋدا سەرىكتەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بىرلەسكەن جىلۋ جانە گيدروەنەرگەتيكالىق جوبالار ارقىلى ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى ىلگەرىلەتۋگە ۇلكەن كوڭىل بولىنەدى.

    - ءبىز مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى جوعارى باعالاپ، قازاقستانداعى رەسەيلىك ۋنيۆەرسيتەتتەر فيليالدارىنىڭ جەلىسىن دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادىق، بۇل ءوزارا پروتسەسس بيىل باستالعان. ماسەلەن، قىركۇيەكتە ومبىدا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى ستۋدەنتتەرگە ەسىگىن ايقارا اشتى. قازاقستان مەن رەسەيدە بىرلەسكەن وقۋ ورىندارىن اشۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ ەرمەك كوشەربايەۆپەن كەزدەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەيگە جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق ءجۇرىپ جاتقانىن، بۇل ساپار حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماڭىزدى وقيعا بولاتىنىن ايتقان ەدى.

    اۆتور

    ءمولدىر سنادين

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار