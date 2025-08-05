قازاقستاننىڭ قاي قالالارىندا زاماناۋي پەرزەنتحانالار سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ 18 وبلىسىندا پەرزەنتحانالار جاڭعىرتىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتىپ بەردى.
- 18 وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىق جانە 15 وبلىستىق بالالار اۋرۋحانالارىنىڭ رەنوۆاتسيا جۇمىستارى باستالدى. رەنوۆاتسيا ماقساتى - پەريناتالدىق ورتالىقتاردىڭ قۇرامىن ءبىرىڭعاي جاساقتاپ، ماماندار بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ مەن ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىن جاقسارتۋ ارقىلى وزىق تەحنولوگيالاردى وڭىرلەرگە تاراتۋ. سونىمەن بىرگە، بالالارعا مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان 302 اسا قاجەتتى بەيىندى توسەك قايتا قۇرىلدى. مەديتسينالىق ۇيىمدار قۇرامىندا ترەنينگ ورتالىقتارى مەن قۇزىرەتتى دامىتۋ ورتالىقتارى اشىلادى، - دەدى ا. ءالنازاروۆا.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا زاماناۋي پەريناتالدىق ورتالىقتار قۇرىلىسىنىڭ 12 جوباسى انىقتالدى (استانادا ەكەۋ، الماتى، شىمكەنت، اتىراۋ، تاراز، قاراعاندى، قاسكەلەڭ، قوستاناي، قىزىلوردا، ورال قالالارىندا جانە تۇركىستان وبلىسىنىڭ تەمىرلان اۋىلىندا).
- بۇگىنگى كۇنى بارلىق اكىمدىكتەر جەر تەلىمدەرىن ءبولدى. جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەپ، كەيىن باسقا وڭىرلەردە قايتا قولدانۋ ءۇشىن شىمكەنت (جىلى وڭىرلەر ءۇشىن)، قاراعاندى (سۋىق وڭىرلەر ءۇشىن) پيلوتتىق جوبالار ايقىندالدى. الايدا، اتالعان وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرى پيلوتتىق جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋدى اياقتاعان جوق، سول سەبەپتى مەملەكەتتىك ساراپتامادان وتكىزۋ مەن جوبانى ودان ءارى جۇرگىزۋ كەشىكتىرىلىپ جاتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدە انا ءولىمىنىڭ كورسەتكىشى %10- عا، نارەستە ءولىمى كورسەتكىشى %26- عا تومەندەدى.
اۋىلدىق جەرلەردە جوعارى سىن-قاتەر توبىنداعى جۇكتى ايەلدەردى ەمدەۋگە جاتقىزۋعا، اسقىنعان بوسانۋدان كەيىنگى كەزەڭدە ايەلدەردى وڭالتۋعا ارنالعان «سالاۋاتتى انا» پانسيوناتتارى اشىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن اقمارال ءالنازاروۆا اۋىلدىق جەرلەردەگى مەديتسينالىق كادر تاپشىلىعى ماسەلەسى قالاي شەشىلەتىنىن ايتىپ بەرگەن ەدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى